お風呂でも楽しめるぬいぐるみ雑貨「バスぐるみ（えびふらいのしっぽ / すみっコぐらし）」受注開始のお知らせ

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株式会社ハシートップイン


株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、「バスぐるみ（えびふらいのしっぽ / すみっコぐらし）」について、2026年5月末より受注を開始いたしました。今後、全国の雑貨店・量販店等に向けて順次展開を予定しています。



「バスぐるみ」は、お風呂で遊べるぬいぐるみでありながら、ボディスポンジとしても使用できるバスアイテムです。お風呂が苦手なお子様でも、遊びながら楽しく入浴できるようサポートする、人気のシリーズです。



商品ページはこちら :
https://www.hashy-topin.com/product.php?id=684

◆商品紹介





「chapoon（チャプーン）」シリーズのバスぐるみに、すみっコぐらしの「えびふらいのしっぽ」が登場しました。



メッシュ素材を使用しており、泡立てやすく、ボディスポンジとしてご使用いただけます。ぬいぐるみのような見た目で遊びながら体を洗えるため、毎日のバスタイムを楽しい時間にしてくれます。



また、本体には錆びないプラスチック製の鈴が入っており、振ると音が鳴る仕様です。体を洗うだけでなく、お風呂の中で楽しく遊べるアイテムとしてもお使いいただけます。



お子様との入浴時間を、より楽しく、安心して過ごせるひとときにします。


〇品番　　　：SX-3634　バスぐるみ（えびふらいのしっぽ / すみっコぐらし）
〇商品サイズ：W90×D85×H1131(mm)


〇PKGサイズ：W105×D109×H105(mm)
〇材質　　　：[本体]　ポリエステル


　　　　　　　[タグ]　シリコーン樹脂


　　　　　　　[鈴]　PS
〇販売価格　：1,760円(税込)






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株式会社ハシートップイン


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