お風呂でも楽しめるぬいぐるみ雑貨「バスぐるみ（えびふらいのしっぽ / すみっコぐらし）」受注開始のお知らせ

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、「バスぐるみ（えびふらいのしっぽ / すみっコぐらし）」について、2026年5月末より受注を開始いたしました。今後、全国の雑貨店・量販店等に向けて順次展開を予定しています。

「バスぐるみ」は、お風呂で遊べるぬいぐるみでありながら、ボディスポンジとしても使用できるバスアイテムです。お風呂が苦手なお子様でも、遊びながら楽しく入浴できるようサポートする、人気のシリーズです。

◆商品紹介

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/product.php?id=684

「chapoon（チャプーン）」シリーズのバスぐるみに、すみっコぐらしの「えびふらいのしっぽ」が登場しました。

メッシュ素材を使用しており、泡立てやすく、ボディスポンジとしてご使用いただけます。ぬいぐるみのような見た目で遊びながら体を洗えるため、毎日のバスタイムを楽しい時間にしてくれます。

また、本体には錆びないプラスチック製の鈴が入っており、振ると音が鳴る仕様です。体を洗うだけでなく、お風呂の中で楽しく遊べるアイテムとしてもお使いいただけます。

お子様との入浴時間を、より楽しく、安心して過ごせるひとときにします。

〇品番 ：SX-3634 バスぐるみ（えびふらいのしっぽ / すみっコぐらし）

〇商品サイズ：W90×D85×H1131(mm)

〇PKGサイズ：W105×D109×H105(mm)

〇材質 ：[本体] ポリエステル

[タグ] シリコーン樹脂

[鈴] PS

〇販売価格 ：1,760円(税込)

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株式会社ハシートップイン

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