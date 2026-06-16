GANNIが、PRE-SPRING 2027コレクション「ONCE UPON A TIME」を発表

Seiya Nakamura 2.24株式会社

GANNI PS27 LOOK 03

デンマーク・コペンハーゲン発のファッションブランドGANNI（ガニー）は、PRE-SPRING 2027コレクション「ONCE UPON A TIME」を発表いたします。

本コレクションは、おとぎ話の世界に宿る幻想的な美しさから着想を得た新たなチャプターです。冬の澄んだ空気、温かな灯りに包まれた親密な時間、そして祝祭の高揚感と懐かしさが同時に感じられる、そんな特別な瞬間を描いています。

一年で最もノスタルジックで華やかな季節を前に発表される本コレクションは、冬の日常に寄り添う3つのチャプターで構成されています。日が短くなり、夜が長くなるにつれて、人々は温かな集いと華やかなパーティー、そして冬の旅路の間を行き来します。そんな季節特有の感情や習慣を、GANNIらしい自由な感性で表現しています。

コレクションの中心となるのは、冬のオケージョンシーンを彩るドレスウェアです。ドラマティックなマキシシルエットやミニドレス、ボリューム感のあるギャザー、流れるようなドレープが、繊細さと大胆さを行き来しながらモダンな女性像を描きます。ガラススパンコールが光を受けて輝き、レースやフリル、パフスリーブが遊び心を添えることで、幻想的なムードを演出しています。

素材使いにおいても、冬ならではの豊かな質感が際立ちます。ウールやカシミヤブレンドの柔らかなニットウェア、艶やかな光沢を纏ったファブリック、そして深みのあるベルベットが、快適さと華やかさを兼ね備えたワードローブを形成します。午後から夜へ、日常から特別な時間へと移り変わる冬のひとときを、自然に彩るコレクションとなっています。

今シーズンを象徴するプリントとして登場するのは、クラシックなチェック柄です。親しみやすく祝祭感のあるモチーフを、立体的なカッティングやレイヤードによって新鮮に再解釈しました。一方で、フローラルプリントは柔らかく夢見るような表情で描かれ、ロマンティックな空気感を添えています。また、GANNIのシグネチャーであるレオパードプリントは、よりシャープなチーター柄へと進化し、ベルベットやフロックデニム、テクスチャー豊かなジャージー素材に大胆な個性をもたらしています。

カラーパレットは、おとぎ話の世界から着想を得たディープイエロー、アイシーブルー、エメラルドグリーン、鮮やかなレッドを中心に構成されています。冬の深みある色彩に鮮烈なアクセントを添え、幻想的でありながら力強いコントラストを描き出します。

第二のチャプターとなる「Sne(スネ)」は、デンマーク語で“雪”を意味する言葉に由来した、GANNI流のアフタースキー・ワードローブです。包み込まれるようなニットウェアや大胆なウィンターカラーが、冬の旅やゲレンデで過ごす時間を彩ります。また、パファー素材やパデッドデザインを取り入れたキルティングバッグは、アウターウェアから着想を得た遊び心と機能性を兼ね備えています。

さらに、「Zodiac(ゾディアック)」カプセルコレクションでは、新しい年の始まりとともに高まる前向きなエネルギーを表現しています。それぞれの星座ごとに異なる鮮やかなカラーパレットを採用し、パーソナルな魅力とコレクション性を融合。ジャージ素材や色鮮やかなオーバーダイデニムに落とし込まれたアイテムは、大胆で自由な自己表現を後押しします。

アクセサリーでは、新たなシーズナルバッグ「Mini Kat Bag」が登場するほか、「Bou Bag」はストライプ柄のサープラス素材やキルティングテクスチャーによって再解釈されています。存在感のあるチャンキーブーツや、シグネチャーハードウェアをあしらったバレリーナシューズが、GANNI Womanらしい自然体で自由なスタイルを完成させます。

「この時期になると、私はいつも少しだけ特別におしゃれをしたくなります。コペンハーゲンの冬には、どこか懐かしく、少し魔法のような雰囲気があります。世の中が騒がしく感じられる時であっても、喜びや祝福、大切な人との親密な時間を自分自身に許すことはとても大切だと思っています。」

― Ditte Reffstrup(ディッテ・レフストラップ)、GANNI クリエイティブ・ディレクター

これらすべての要素が融合し、モダンフェミニニティを体現するウィンターワードローブが完成しました。「ONCEUPON A TIME」は、幻想を創造力として、親密さを豊かさとして、自己表現を個性の言語として讃えます。来たる季節に向けた、ウィンタードレッシングのエレガントな進化形です。

画像はこちら(https://we.tl/t-KjNYyh85vsOJKnGC)からダウンロードいただけます。

ABOUT GANNI

コペンハーゲンで創設された GANNI（ガニー） は、クリエイティブ ディレクターのDitte Reffstrup（ディッテ・レフストラップ）と創業者のNicolaj Reffstrup（ニコライ・レフストラップ）夫妻によって率いられるデンマークのファッションハウスです。ディッテの“自由で喜びに満ちたアプローチ”から生まれたGANNIは、自己表現を体現し、すべての人が最も自信に満ちた自分でいられるようエンパワーするブランドです。ファッションブランドの枠を超え、独自でコンベンショナルにとらわれないスタイルを持つ進歩的なコミュニティを形成し、「GANNI GIRL（ガニーガール）」という新たな時代のラグジュアリー像を築き上げています。現在は、コペンハーゲン、パリ、ニューヨーク、上海に拠点を構え、世界700以上の有名リテーラーで展開。ヨーロッパ、アメリカ、アジアを中心に70店舗を運営しています。公式オンラインストア「GANNI.com(https://www.ganni.com/en-jp/home)」では、オーストラリア、カナダ、韓国を含む世界35か国へ配送を行っています。

また、GANNIは B Corp認証 を取得しており、「完璧より前進」をモットーに、常により良い選択を模索し続けています。特に、未来の素材開発を目指す “Fabrics of the Future” プログラム や、循環型イニシアチブを通じてイノベーションを推進。毎年「リスポンシビリティ・レポート」を発行し、ブランドの進捗や取り組み、社会・環境への影響を透明性をもって公開し、より責任ある未来を目指し続けています。

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