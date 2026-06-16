規制緩和を活用した成長戦略とは- 「スタートアップの新・必須科目：Public Affairs ＃3」イベントを福岡市で開催

福岡市役所

一般社団法人スタートアップエコシステム協会（SEAJ）および一般社団法人日本パブリックアフェアーズ連盟（PAAJ）は、福岡市との共催により、スタートアップの成長戦略をテーマとしたイベント「スタートアップの新・必須科目：Public Affairs #3 ～規制緩和で加速する福岡市スタートアップエコシステムの未来～」を、2026年6月26日（金）にFukuoka Growth Nextにて開催いたします。

https://growth-next.com/events/seaj-0626

福岡市では、国家戦略特区制度を活用した規制緩和により、スタートアップの新たな挑戦を後押ししており、本イベントではその取り組みを背景に、「非市場戦略」としてのパブリックアフェアーズ（PA）の重要性と実践手法について議論します。

スタートアップにおいては、プロダクト開発やマーケティングに加え、法規制や社会制度と向き合い、必要に応じてルールそのものを変えていく視点が重要性を増しています。本イベントでは、現行制度では実装が難しいサービスの社会実装や、政策課題の解決を通じた事業成長といった観点から、PAの具体的な活用方法を解説します。

当日は、SEAJ代表理事の藤本あゆみ氏による基調講演をはじめ、福岡市、内閣府、スタートアップ、支援機関など多様なプレイヤーが登壇し、前半は、世界および日本のスタートアップエコシステムにおける公共セクターの役割や、福岡の現在地と今後の展望について多角的に議論します。

さらに後半では、「非市場戦略とパブリックアフェアーズ」をテーマに、政策形成や規制緩和、官民連携によるルールメイキングの具体事例を紹介。実務家・政策担当者の視点から、その効果や進め方を深掘りし、参加者が自らの事業戦略として活用できる知見を提供します。

イベント終盤にはネットワーキングの時間も設けられており、登壇者と参加者が直接意見交換を行うことで、新たな連携や共創の機会創出を目指します。スタートアップ、投資家、行政関係者、支援機関など、エコシステムに関わるあらゆるプレイヤーにとって有意義な場となることが期待されます。

【参加登録】 https://luma.com/seaj-0626