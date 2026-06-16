Go Good株式会社｜「大学パンフレット」を設置・配布する「ディスカバリーPR」を三省堂書店名古屋本店に拡大！～立ち読み・持ち帰り自由、NFCタグでWebサイトにも簡単アクセス～

■大学パンフレット「ディスカバリーPR」について

Go Good株式会社

進路選択において、インターネットでの情報収集が主流となる一方で、「自分の知らない大学・興味を持っていなかった分野」に偶然出会う機会は減少傾向にあります。Go Good株式会社は、日常的に多くの人が知を求めて訪れる「書店」という空間に着目。

先行して実施した三省堂書店 池袋本店では、NFCタグを用いた新しい情報取得体験や、フラッと立ち読みが出来、無料で持ち帰れる手軽さが多くのご来店者様から反響を呼んでおり、この度、東海エリアの旗艦店である名古屋本店での実施へと至りました。

本企画は、三省堂書店名古屋本店内に大学パンフレット特設ラックを用意し、書店を訪れる人々に、自身の検索範囲外にある「未知の大学・学問」との偶然の出会いを提供する「ディスカバリーPR」として実施するものです。休日などに保護者の方と一緒に書店を訪れた中高生が、一般書籍を見る延長線上で大学のパンフレットに触れることで、自然な形で進路に関するコミュニケーションが生まれる機会を創出します。

■大学パンフレット「ディスカバリーPR」の特徴

三省堂書店名古屋本店設置の様子- 計30の私立大学のパンフレットが勢ぞろい

高校生に人気のある大学はもちろん、個性的な学術分野で注目を集める30大学のパンフレットを三省堂書店名古屋本店に特設ラックにて設置し、偏差値や知名度だけでは測ることができない大学の魅力に出会う環境を来店者に提供します。

2. 立ち読み・お持ち帰りが完全自由

特設ラックに陳列された最新の大学パンフレットは、その場で自由に立ち読みし、複数の大学パンフレットを読み比べしていただけます。また、気になった大学のパンフレットは無料でお持ち帰りいただくことが可能です。

3. NFCタグ搭載！スマホタッチで瞬時に大学のWebサイトへ

パンフレット設置コーナーにはNFCタグカードを設置。来店者がご自身のスマートフォンをタッチするだけで、大学の公式ウェブサイトやデジタルパンフレットなどの情報へシームレスにアクセスすることで、新たな大学情報取得のデジタル体験を提供します。

■参加大学について（五十音順）

愛知医科大学、愛知学院大学、愛知工業大学、愛知淑徳大学、愛知大学、青山学院大学、朝日大学、桜花学園大学、京都産業大学、慶應義塾大学、工学院大学、至学館大学、成城大学、中央大学、中京大学、東海学園大学、獨協大学、豊田工業大学、名古屋葵大学、名古屋外国語大学、名古屋学院大学、名古屋学芸大学、名古屋文理大学、藤田医科大学、法政大学、名城大学、明治大学、目白大学、立教大学、早稲田大学（計30大学）

※6月16日時点での参加大学となります。

■スマホタッチで大学情報を取得できるNFCソリューション

大学パンフレットを立ち読みし、興味を持った大学のNFCタグをスマートフォンでタッチするだけで、大学の公式ウェブサイトやデジタルパンフレットなどの情報へシームレスにアクセスすることが可能です。大学パンフレットを持ち帰ることに抵抗のある方でも気軽に大学情報を取得していただけます。また、各大学毎にNFCのタッチ回数をログ取得することで、本企画のマーケティングデータ分析に活用します。（※NFCタッチでは個人情報の取得は一切ございません）

※NFCとは

NFCは、RFIDの中でも”近距離無線通信”(Near field communication) の技術の一種であり、交通系ICカードやスマートフォンのタッチ決済などに活用されている非接触技術の総称を指します。

NFCタグは、スマートフォンをリーダー代わりに使用出来るという特徴を生かして、タグ内にWebサイトURLを書き込み、NFC対応スマートフォンであれば誰でも読取可能なツールです。

■三省堂書店名古屋本店について

三省堂書店名古屋本店は、JR名古屋駅直結の「タカシマヤ ゲートタワーモール」8階にある東海地区最大級の書店です。1フロアとしては圧巻の広さを誇り、豊富な専門書や児童書に加え、併設カフェやこだわりの文具・雑貨も展開し、JRや各私鉄が乗り入れる名古屋駅直結の便利な立地が特徴です。

三省堂書店名古屋本店

〒450-6608 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール8F

電話：052-566-6801、営業時間：10:00～21：00、アクセス：JR・各私鉄・地下鉄 名古屋駅直結

https://www.books-sanseido.co.jp/shop/nagoya/

■Go Good株式会社｜会社概要

本 店：東京都新宿区西新宿7-20-1 住友不動産西新宿ビル29F

オフィス：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 306

設 立：2022年6月

代表者：代表取締役社長：谷口 康忠

https://go-good.com

Go Good株式会社は、「個別指導の明光義塾」を展開する株式会社明光ネットワークジャパン（東証プライム4668）初の社内ベンチャーであり連結グループ企業です。教育分野を中心としたデジタルマーケティング事業およびメタバース/AR事業を中心に、データに基づくデジタル技術を通じて、教育・働き方・地域など様々な領域でワクワクするデジタルコミュニケーションでDXを推進していきます。

Imagine a Go Good future and promote DX with exciting digital communication.