【下田海中水族館】6月24日は空飛ぶ円盤記念日（UFOの日）!!

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市3丁目22-31 総支配人：慶野光市）」では、6月24日の空飛ぶ円盤記念日（UFOの日）にちなみ、6月21日（日）と6月24日（水）に魚の餌付けショー“ディスカバリーオーシャン”で、UFOのような形状をしたエイ類の紹介を行います。

◇空飛ぶ円盤記念日について

1947年6月24日、アメリカのケネス・アーノルド氏が自家用機で飛行中に九つの光る物体を目撃しました。アーノルド氏はその動きを「水面を跳ねる皿のようだ」と表現し（※1）、これが報道で取り上げられたことから、現代における未確認飛行物体（UFO）＝円盤のイメージが広まりました。6月24日はその歴史的な出来事を記念する日です。

※１アーノルド氏は動きについてコメントしたもので、目撃した物体の形状はブーメラン状だったとされています。

◇エイ類の紹介展示について

【開催時間】10：35～と14：35～の魚の餌付けショー“ディスカバリーオーシャン”

【開催場所】アクアドームペリー号大水槽

【内 容】大水槽で飼育しているアカエイやホシエイを中心にエイ類についてご紹介

ホシエイアカエイ◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳ぐことができるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie