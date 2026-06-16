取次ぎだけでOK。初期費用0円。株式会社オブジェクティブコ―ドがAI営業支援『CROSAI INSIGHT』の販売パートナー募集を開始。

株式会社オブジェクティブコード

株式会社オブジェクティブコード（本社：東京都港区、代表取締役：溝口 勇樹）は、営業支援DXツール「CROSAI INSIGHT（クロサイ インサイト）」の販売パートナー募集を開始します。初期費用・基本料金0円、導入時の構築作業も不要のため、取次ぎ・紹介のみのご参画も歓迎しています。

当社は2026年4月に、CROSAI（クロサイ）のβ版第一弾として、「CROSAI CRM（シーアールエム）」と、「CROSAI INSIGHT（インサイト）」の提供を開始しました。

今回の取り組みは、β版提供開始を経て、CROSAI INSIGHT（インサイト）をより多くの企業に届けていくため、提案・紹介を担う販売パートナーを新たに募るものです。

さらに期間限定で導入企業向けに、最大50,000円OFFとなるキャンペーンも実施します。

▶▶「CROSAI」公式サイトへ :https://crosai.net/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=partner_202606&utm_content=01_official

「本当の課題」が見えない営業現場へ──

AIで掴む一手を、共に届ける販売パートナーを募集

CROSAI INSIGHT（インサイト）の販売パートナーとして、当社とともにサービスの提案・紹介に取り組んでいただける企業を募集します。

営業現場のこんな課題、見かけませんか？

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-ZAPmI0uhcc ]

顧客企業の営業現場で、こうした課題を見かけることはないでしょうか。

- 初回ヒアリングで顧客の本当の課題まで踏み込めず、表面的な要望のまま提案してしまう- 提案の質が営業担当者の経験やスキルに左右され、成果が属人化している- 新規顧客獲得の新たな一手が欲しい

こうした課題、CROSAI INSIGHT（インサイト）なら解決できます。

初期費用0円・アカウント発行のみで利用可能

CROSAI INSIGHT（インサイト）は、初期費用・基本料金0円でご利用いただけます。

アカウント発行をするだけで始められるので、導入時の構築作業も一切不要。

専用AIとのチャットを通じて顧客の課題やニーズを整理・可視化。次に取るべきアクションまで提示してくれるので、現場で発生する営業担当者の悩みに最適解を提示してくれます。

これらの課題は業種・業界を問わず多くの営業現場に共通するため、販売パートナー様にとって提案先に困らない、紹介しやすいサービスです。

▶▶販売パートナー連携のご相談はこちら :https://fpb4q55grir.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpapflvrP23inDlyWOSWytec

【期間限定】最大50,000円OFFキャンペーン実施中

CROSAI INSIGHT（インサイト）の販売パートナー募集開始にあわせて、導入を検討する企業向けに、最大50,000円OFFとなるディスカウントキャンペーンを実施しています。

※有料プランが対象です。

販売パートナーとして連携をご検討中の企業様にとって、提案先の企業へ「今ならお得に導入いただけます」と後押しできる、紹介のきっかけとしてご活用いただけます。

- 営業代行・販売代理として、提案できる商材の幅を広げたい- 既存の顧客との関係を活かして、新たな提案の引き出しを増やしたい- 初期投資のリスクなく、新しい商材の取り扱いを始めたい

このようにご検討されている企業様にCROSAI INSIGHT（インサイト）は最適な商材です。

諸条件やキャンペーン実施期間などの詳細は個別にご案内いたします。専門チームがご案内させていただきますのでまずはお気軽にご相談ください。

▶▶キャンペーンの詳細を問い合わせる :https://fpb4q55grir.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpapflvrP23inDlyWOSWytec

CROSAI INSIGHT(インサイト)とは

CROSAI INSIGHT（インサイト）は、AIとのチャットを通じて顧客の課題やニーズを整理し、商談候補を生み出す初期営業支援ツールです。初期費用・基本料金0円から始められます。

- ヒアリングチャットの作成企業は自社の商品・サービス情報を登録することで、顧客向けのヒアリングチャットを作成できます。顧客がチャットに回答すると、AIが内容を分析し、提案すべきテーマやアプローチの優先度を把握しやすくします。- 営業活動のさまざまな場面で活用可能Webサイト上での無料診断、展示会・イベント後のフォロー、既存顧客への追加提案、休眠顧客への再アプローチなど、営業活動のさまざまな場面で活用できます。- CROSAI CRM（シーアールエム）との連携顧客情報や商談を管理する「CROSAI CRM（シーアールエム）」と組み合わせることで、ヒアリング内容や課題分析の結果を顧客情報・商談情報として自動蓄積し、継続的なフォローや追加提案にもつなげることができます。CROSAI CRM（シーアールエム）も、初期費用・基本料金0円でご利用いただけます。

「まずは試してみたい！」という方は、公式サイトより無料でアカウントを発行いただけます。

▶▶アカウントを発行する :https://account.crosai.net/signup/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=partner_202606&utm_content=05_signup

代表コメント

「CROSAI（クロサイ）は、高額で複雑なシステムを一度に導入するのではなく、企業が必要な機能から無理なくDXを始められることを大切にしています。特にCROSAI INSIGHT（インサイト）は、営業担当者の経験や勘に頼りがちだった初期ヒアリングや課題整理を、AIの力で支援するサービスです。営業を置き換えるのではなく、営業担当者が本来向き合うべき提案や判断に集中できる環境をつくりたいと考えています。

今回のパートナー募集を通じて、私たちだけでは届けきれない多くの企業に、CROSAI INSIGHT（インサイト）の価値を届けていきたいと考えています。企業のDX推進をともに広げていただける企業様との出会いを楽しみにしています。」



―― 株式会社オブジェクティブコード 代表取締役 溝口 勇樹



CROSAI INSIGHT（インサイト）の活用可能性にご関心をお持ちの企業様は、

以下よりお気軽にご連絡ください。

▶▶お問い合わせはこちら :https://fpb4q55grir.jp.larksuite.com/share/base/form/shrjpapflvrP23inDlyWOSWytec

■株式会社オブジェクティブコードについて

■運営会社

会社名 ：株式会社オブジェクティブコード

所在地 ：東京都港区元赤坂1-1-16

東京元赤坂ビル3F

代表者 ：溝口 勇樹

資本金 ：1000万円

事業内容 ：DX推進・AI活用支援事業

BtoBマッチングサービス「デジマッチ」の開発・運営

URL ：https://ob-g.com