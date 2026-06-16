国産い草を使用した畳の小物置きなどを販売　広島市の池田畳店がオンラインショップを本格展開

有限会社池田畳店

畳の製造・販売を行う有限会社池田畳店（広島県広島市安佐北区）は、2026年6月16日から「国産い草を使用した畳の小物置き」や「畳のコースター」を取り扱うオンラインショップ（https://n1231a1120.square.site/）を本格展開します。

畳文化を後世に残す取り組みの一環として、全国どこからでも畳に親しんでいただけるオンラインショップを開設しました。お部屋で気軽に「和」を楽しみながら、国産い草の良さや畳文化、職人の優れた技術を感じていただけたらと考えています。

畳の小物置きなどを取り扱うオンラインショップを開設した理由

畳文化を未来に残すべく、衰退し続ける畳業界の現状や畳職人が日常で感じる等身大の想いをInstagramで発信しています。その中で、応援してくださっているフォロワーの方から「池田畳店から畳を買いたい」とメッセージをいただくことが多くありました。

しかし、当店は地域密着の畳店です。全国の皆さまに畳をお届けし、施工まで行うことは難しく、ご要望をお断りせざるを得ませんでした。

そこで、お部屋にちょっとした「和」を感じられる、畳を使った小物を商品化することにしました。畳の小物置きやコースターなど配送可能なサイズの商品であれば、お住まいの地域を問わず、当店を応援してくださる方々に畳を楽しんでいただけると考え、オンラインショップを開設しました。

小さな商品であっても“本物の畳”として丁寧に仕立てる

畳は「床に敷くもの」というイメージが強くありますが、香りや質感、やさしい素材感は、暮らしのさまざまな場面で楽しむことができるものです。当店では、畳職人として培ってきた技術を活かし、小さな商品であっても“本物の畳”として丁寧に仕立てることを大切にしています。

い草農家さんが育てた素材、畳の文化、そして職人の技術。そうした想いを形にしながら、日常の中でふと心が落ち着く「和の時間」を届けたいと考えています。

「国産い草を使用した畳の小物置き」や「畳のコースター」など、日常の中で畳をもっと身近に感じてもらえるような商品づくりを心がけています。

畳の魅力や農家・職人の想いを全国に届けたい

畳の魅力をもっと身近に楽しんでもらえるよう、畳を使った小物やインテリアなど、新しい商品を少しずつ増やしていきたいと考えています。オンラインショップで取り扱う商品を通して、畳やい草の魅力、農家さん・職人の想いも全国へ届けていきたいです。

お部屋にちょっとした「和」を感じていただける商品を広めながら、畳文化を未来へつないでいく。そんな想いを込めて、このショップを育てていきたいと考えています。

取り扱い商品の一例

和畳（ミニ畳）：3,000円

和畳（なごみだたみ）は、天然素材のみで仕上げたミニ畳です。天然い草の風合いをそのまま生かし、小さなサイズに仕上げました。畳縁のカラーを選択できます。

小物置き、干支飾り・雛人形の台座、来客時のコップや茶菓子を置く台としてぴったりです。置くだけで空間にやさしい和の落ち着きを添えます。

▼販売ページ

https://n1231a1120.square.site/product/-/TC2RMXBHGOFT7X5UUVZMRLCK?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false(https://n1231a1120.square.site/product/-/TC2RMXBHGOFT7X5UUVZMRLCK?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false)

添畳（畳コースター）：2,200円

水滴や汚れに強く、冷たい飲み物でも気兼ねなく使えるコースターです。こちらの畳コースターは、人工素材を使用しています。

カラーは「Charcoal」「Green」の2種類をご用意しました。畳の風合いを、気軽にお楽しみください。

▼販売ページ

◯ Charcoal：https://n1231a1120.square.site/product/-charcoal/RKBQVJZZ2PSI42LAQRQ3NFLS?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false(https://n1231a1120.square.site/product/-charcoal/RKBQVJZZ2PSI42LAQRQ3NFLS?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false)

◯ Green：https://n1231a1120.square.site/product/-green/MZTGUJZHW36K4O3OVLVCN247?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false(https://n1231a1120.square.site/product/-green/MZTGUJZHW36K4O3OVLVCN247?cp=true&sa=true&sbp=false&q=false)

広島市安佐北区 池田畳店について

1964年創業の老舗畳店。畳の張り替え・新調、裏返し、フローリングでも使える置き畳など、幅広い商品・サービスを提供しています。国産畳を専門に扱い、高品質・安全性にこだわった施工が強みです。

一般家庭を中心に保育施設や学校、指定文化財、寺院などに畳を導入した実績があります。

池田畳店 三代目 妹山也人

以前は、自動車のタイヤ販売・営業・整備などの仕事に従事。池田畳店の二代目だった父の死をきっかけに25歳で事業を継承し、広島で最も若い畳職人になることを決意しました。

父のモットーであった「見て、触って、ご納得」の精神を受け継ぎ、畳職人のもとで半年間修行して技術を習得しました。丁寧な作業と迅速な対応に定評があります。

畳文化を後世に残すため、子どもたちが畳に触れる体験やワークショップも定期的に提供しています。

高品質な国産畳の提供を通して、お客様の生活を快適かつ豊かにし、これからも長きにわたって選んでいただける「広島で一番の畳店」を目指してまいります。

池田畳店概要

所在地：広島県広島市安佐北区可部5-7-9

電話：082-815-2038

ホームページ：https://ikeda-tatamiten.co.jp

オンラインショップ：https://n1231a1120.square.site

Instagram：https://www.instagram.com/ikeda_tatamiten

お問い合わせ：https://ikeda-tatamiten.co.jp/contact