標高差700mを一気に駆け上がる。新潟県阿賀野市・五頭山の山岳レース「第5回五頭登山競走」を2026年9月22日に開催

公益社団法人 新潟県観光協会

五頭スカイランニング実行委員会（新潟県阿賀野市）は、2026年9月22日（火）に「第5回五頭登山競走」を開催いたします。本大会は、奥村杉キャンプ場を起点に五頭山・五ノ峰山頂を目指すバーティカルレース（距離4.4km／標高差+700m）です。日本スカイランニング協会（JSA）公認の「V GAMES JAPAN」シリーズ第5戦として位置づけられており、全国からランナーが参加します。

大会概要

五頭登山競走は、2022年に「阿賀野市を盛り上げたい、五頭山の魅力をより多くの人に届けたい」という想いから始まりました。五頭温泉郷を擁する豊かな自然と地域文化を、スカイランニングというスポーツを通じて体験してもらう場として、毎年規模を拡大しながら開催しています。

「する・みる・ささえる」の3つの側面を大切にした運営を心がけており、競技に参加するランナーだけでなく、応援する地域住民の皆さま、そして大会を支えるスタッフ・協賛企業の方々も含め、関わるすべての人が誇りと楽しさを感じられる大会を目指しています。

V GAMES JAPANシリーズについて

V GAMES JAPANは、日本スカイランニング協会（JSA）が主管する国内スカイランニング公式シリーズです。バーティカル（急峻な山岳を一気に登るレース）を中心に、全国各地で開催される大会で年間ポイントを競います。五頭登山競走は第5戦として、シリーズ後半の重要な一戦を担っています。

協賛・協力企業を募集しています

第5回大会の開催にあたり、協賛・協力いただける企業・団体を広く募集しております。ゴールド（30,000円）・シルバー（10,000円）・ブロンズ（5,000円）の3ランクのほか、物品提供や運営協力によるパートナー枠もご用意しています。ゼッケンへのロゴ掲載、公式Webサイト掲載、大会公式Instagramでの紹介投稿など、貴社・貴団体の認知向上につながる特典をご提供します。

募集要項・詳細は公式サイトをご確認いただくか、大会事務局までお問い合わせください。

エントリー・詳細情報

エントリー受付中です（定員150名、先着順）。参加資格は健康な中学生以上で、自力で下山できる方。参加費は一般・エリート（JSA登録者）が4,500円、U18が3,500円（いずれも保険料込み）です。

詳細・エントリーは公式サイトをご確認ください。

公式サイトはこちら :https://x.gd/hhy7h

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90796/table/539_1_7cefc107bfec74fec3114a847867852d.jpg?v=202606160851 ]

本プレスリリースに関するお問い合わせ

五頭スカイランニング実行委員会

担当：遠藤

Email：gozuskyrun@gmail.com

Instagram：@gozuskyrunning