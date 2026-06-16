【ネイティブキャンプ留学】語学学校「PILA」サマーキャンプを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の語学学校PILAにて、サマーキャンプを実施いたします。

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_06_16

夏休みジュニアキャンプについて

■夏休みジュニアキャンプについて

【期間】

・2週間：2026年7月27日（月）～8月9日（日）

・4週間：2026年7月27日（月）～8月23日（日）

【対象】

・小学3年生～高校3年生

【開催地】

・フィリピン・セブ（PILAedu campus in IT park）

【費用】

・2週間：約384,000円

・4週間：約528,000円

費用に含まれるもの

・授業料（放課後クラス含む）、テキスト代

・2～4人部屋の宿泊費、1日3食

・部屋清掃（週1回）、ランドリーサービス（週2回）

・SSP、SSP I-CARDなどの現地費用

・屋内／屋外アクティビティ

・引率費用

・空港送迎費用

・WEG申請料（現地空港支払い分）

費用に含まれないもの

・航空券代

・WEG書類申請費用

・海外保険費用

・おこづかい

・パスポート申請費用

PILAの特徴

1. 約15年の運営実績による安心のサポート体制

PILAは、長年にわたりジュニアキャンプを運営しており、生活面・学習面の両方を経験豊富なスタッフがサポートしています。海外生活が初めてのお子さまでも、安心して留学生活を送れる環境が整っています。

2.日本出発から帰国まで引率付きで安心

日本の空港から日本人スタッフが引率を行うため、海外渡航が初めての方でも安心して参加できます。現地到着後も生活サポートを受けながら、安全に留学生活をスタートできます。

3. 小学生向けの手厚い生活サポート

小学生にはフィリピン人ガーディアン講師が同室で生活サポートを行います。生活習慣や体調管理など、日常生活を細かくサポートしながら、安心して海外生活に慣れていける環境を提供しています。

PILAの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/51紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=51&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。PILAの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_06_16

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media