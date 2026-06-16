「OUR WACOAL」と「ADAM ET ROPE」コラボレーション第3弾！1枚でスタイリングの主役になる［カップインタンクトップ］を発売

株式会社ワコール「OUR WACOAL」×「ADAM ET ROPE」（左）［カップインベアテレコタンクトップ］品番：JCX268（WH）（右）［カップインベアテレコショートタンクトップ］品番：JCX267（WH）

株式会社ワコール（本社：京都府京都市、代表取締役社長執行役員：川西啓介）のファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」は、株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が展開するファッションブランド「ADAM ET ROPE（アダム エ ロペ）」とのコラボレーション第3弾として、1枚でスタイリングの主役になる［カップインタンクトップ］を発売。2026年6月16日（火）よりワコールウェブストアにて先行予約を開始し、6月30日（火）より全国の一部取扱店舗、ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで発売します。

本コラボレーションは、2024年の第1弾、2025年の第2弾ともにご好評をいただいた実績を踏まえ、「新しいデザインに挑戦したい」という両ブランドの想いを背景に、第３弾が実現しました。

今回は、「1枚でスタイリングの主役になる」をテーマに、これまでのインナーとしての着回しをメインとしたアイテムから進化し、トップスとして着用できるデザイン性の高い［カップインタンクトップ］を展開します。ショート丈とロング丈の2タイプを用意し、スタイリングや好みに応じたコーディネイト選択が可能です。

本コラボレーションでは、シャープな印象を与えるスクエアのカットラインと、存在感のある太めのストラップやバインダーなど細部にこだわったデザインに仕上げました。素材は、光沢の美しい超長綿を使い毛羽が少ない上質な糸で編んだ綿混ベアテレコを採用。生地の仕上げにこだわり、ふくらみ感と、風合いの良さが特徴で、伸縮性も兼ね備えています。

また、左右一体型の成型カップやアンダーゴムのないフリーカッティング素材を使用することで、きれいなバストシルエットと背中の段差を軽減。「OUR WACOAL」の技術と、「ADAM ET ROPE」の洗練されたデザイン性が融合した、インナーの枠を超えて着こなしを楽しめるアイテムです。

「OUR WACOAL」×「ADAM ET ROPE」コラボレーションサイト(https://store.wacoal.jp/brand/ourwacoal/topics/collaboration2606.html)

【「OUR WACOAL」×「ADAM ET ROPE」コラボレーション商品の特長】

●2024年からスタートした本コラボレーションは、第1弾・第2弾ともにご好評をいただきました。こうした実績を踏まえ、「新しいデザインに挑戦したい」という両ブランドの思いを背景に、第3弾が実現しました。

●スタイリングの幅を広げるカップインウェアを中心に展開する「OUR WACOAL」と、洗練されたここちよさと新しさを提案する「ADAM ET ROPE」によるコラボレーション第3弾。1枚でスタイリングの主役になる［カップインタンクトップ］を2型発売します。

●これまでのコラボレーションでは、インナーとして使いやすいカップインアイテムを展開してきましたが、第3弾は1枚でトップスとして着用できる［カップインタンクトップ］を開発。デザイン性を高め、ファッションアイテムとしての新たな着こなしを提案します。

【商品概要】

［カップインベアテレコショートタンクトップ］

品番：JCX267

希望小売価格：11,000円（税込）

サイズ：S・M・L

カラー：WH（ホワイト）・BL（ブラック）・BR（ブラウン）

WH（ホワイト）BL（ブラック）BR（ブラウン）

商品特長

「OUR WACOAL」と「ADAM ET ROPE」のコラボレーションによるカップインショートタンクトップ。

シンプルながらアクセントになる太めのストラップやバインダーなど存在感のあるデザインで、1枚でスタイリングの主役になる、ヘルシーな印象に仕上げたショート丈です。

［カップインベアテレコタンクトップ］

品番：JCX268

希望小売価格：12,100円（税込）

サイズ：S・M・L

カラー：WH（ホワイト）・BL（ブラック）・BR（ブラウン）

WH（ホワイト）BL（ブラック）BR（ブラウン）

商品特長

「OUR WACOAL」と「ADAM ET ROPE」のコラボレーションによるカップインタンクトップ。

シンプルながらアクセントになる太めのストラップやバインダーなど存在感のあるデザインで、1枚でスタイリングの主役になる、スタンダードに使いやすいロング丈です。

【コーディネイト画像】

カップインベアテレコタンクトップ：JCX268（BR）カップインベアテレコショートタンクトップ：JCX267（BL）

【「ADAM ET ROPE」について】

“ORDINARY NEWNESS, ORDINARY COMFORT”をコンセプトに、毎日に、洗練されたここちよさと新しさを提案するファッションブランド。

ミニマルでクリーンな空気をまとうオリジナルアイテムに加え、気鋭のドメスティックブランドからハイセンスなコレクションブランドまで幅広くラインアップしています。

「ADAM ET ROPE」公式サイト(https://www.adametrope.com/)

【「OUR WACOAL」について】

服をもっと自由に、自分らしく着こなすことを提案する、ワコールのファッションブランド。服と下着の役割を1枚で叶えてスタイリングの幅を広げるカップインウェアを中心に、スタイリッシュで着ごこちのいいアイテムを展開しています。

クリエイティブディレクターには、スタイリストとして活躍する一ツ山佳子氏を迎え、ワコールが蓄積してきた下着の開発技術とファッションのスペシャリストの知見を融合。高い実用性とファッション性の両立を追求しています。

「OUR WACOAL」公式サイト(https://www.wacoal.jp/ourwacoal/)

「OUR WACOAL」ショップリスト(https://www.wacoal.jp/ourwacoal/information/20241108.html)

「OUR WACOAL」公式Instagram(https://www.instagram.com/ourwacoal_official/)

「OUR WACOAL」×「ADAM ET ROPE」コラボレーション第2弾リリース(https://www.wacoal.jp/news/newsrelease/202501/release183495.html)

＜一般のお客様からのお問い合わせ先＞

ワコールお客様センター：https://www.wacoal.jp/support/