サックス奏者 立川正美さんとのサプライヤー契約を締結

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、音楽シーンで活躍する人、音楽を楽しむ人たちをサポートする「BASE UP MUSIC PROJECT」において、サックス奏者として活躍する立川正美さんとのサプライヤー契約を締結したことをお知らせいたします。

■「BASE UP MUSIC PROJECT」を通じた各種活動支援

ベースフードは、“一人ひとりが自分らしく輝き、笑顔溢れる社会”の実現を目指し、スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンにおいて、完全栄養食を日常の暮らしの中に取り入れていただくことで心身の健康の“ベースアップ”をサポートする活動「BASE UP PROJECT（ベースアッププロジェクト）」を展開しています。

この度、同活動内で展開している音楽シーンで活躍する人、音楽を楽しむ人たちの“ベースアップ”をサポートする「BASE UP MUSIC PROJECT（ベースアップミュージックプロジェクト）」において、クラリネット奏者として活躍する立川正美さんにご賛同いただき、今回のサプライヤー契約が実現いたしました。立川正美さんへ「食」のサポートとして各種「BASE FOOD」シリーズを提供すると共に、今後は音楽活動へのサポートなど、幅広く活動 を共に展開していきたいと考えています。

【プロフィール】

大阪音楽大学音楽学部器楽学科管楽器専攻卒業。

第11回宝塚ベガ新人演奏会にて優秀賞。

第2回FUGA国際音楽コンクールのゴールドコンサートにて準スープリーム賞。

第9回 神戸新人音楽賞コンクールにて最優秀賞。

第3回 いかるが音楽コンクール 音大生・音大卒業生 管楽器部門 第3位。

第66回TIAA全日本クラシック音楽コンサートに選抜メンバーとして出演し奨励賞。第17回大阪国際音楽コンクール木管楽器部門入選。

2014年から全国各地の子ども病院や特別支援学校等で演奏活動を行う。2016年ブルガリアにて、ソフィア フィル ハーモニーと共演。2018年兵庫県民会館「新進芸術家育成プロジェクト リサイタルシリーズVol.17」にて「立川正美サクソフォンソロリサイタル」を開催。

2020年1月に読売テレビ「かんさい情報ネット ten.」でchestの活動が密着取材を受け放送される。平成30年度(兵庫県)若人の賞を受賞。ソロアルバム「麗・Urara」「紡ぎ・Tumugi」をリリース。2024年ワールドシップオーケストラと共演。フィリピントンド地区の子供たちへ演奏を届ける。2025年夏期ウィーン音楽国立音楽大学のアカデミーにてKurt Franz Schmid氏のマスタークラスを修了。サクソフォンを石田さと子、篠原康浩、赤松二郎、小村由美子、田端直美の各氏に師事。神戸音楽家協会会員。

HP：https://www.masami-saxophonistkobe.com/

Instagram：https://www.instagram.com/saxophone.masami/

＜コメント＞

2025年の秋に体調を崩してしまい、なかなか思うように食事が摂れない日々が続きました。そのことがきっかけとなりこれまでの食事を見直すことができました。

体調を崩した後に何気にコンビニで目にとまったBASEさんの商品を初めて手に取り、そして私がそれまで全くと言っていいほど気にしていなかった栄養成分の含有量を意識するようになりました。

体調を崩し思わぬ形で減量できたことで、この体重をキープするだけでなく、口にするものが自分の身体作りに直結すると改めて考えるようになりました。

演奏家は意外と体力勝負の面も多く、身体が資本。

自炊をする時間がない時にも手軽にタンパク質を摂取できるBASEさんの商品は今では私の食生活に欠かせない相棒となっています。

美味しく手軽に栄養価を含むBASEさんの商品を多くの人に知って頂けたら嬉しいです。

■「BASE UP PROJECT」概要

スポーツ、音楽、芸術、カルチャーなどのシーンで活躍する人たちやそれらを楽しむ人たち、夢を実現するために頑張っている方々、そしてサスティナブルな社会の実現に向け、「栄養」「健康」という側面から応援、サポートし、“明日の笑顔を皆さんと共に”という想いが込められたプロジェクトです。

■「BASE UP MUSIC PROJECT」概要

スマートフード完全栄養食である「BASE FOOD」を日常的に取り入れていただくことで、歌手、アイドル、演奏家、作曲家など、各種音楽シーンで活躍する人たちの健康的なカラダづくりや、パフォーマンス向上の“ベースアップ“をサポートしていくプロジェクトです。

＜音楽活動に取り組むアーティスト/演奏家・団体に向けた「BASE UP MUSIC サプライヤー契約・プログラム」参加者募集＞

音楽活動の“ベースアップ”をサポートする取り組みとして、歌手、アイドル、演奏家、作曲家など、各種音楽シーンで活躍する個人・団体に向けた「BASE FOOD」商品の提供等、各種サポート活動を実施いたします。

サプライヤー活動では、中長期的に活動をサポート・支援する「サプライヤー契約」と、完全栄養食「BASE FOOD」を体験いただく機会として、サンプリングをはじめ短期的に活動をサポートする「サプライヤープログラム」を展開していきます。

※応募方法や募集期間、諸条件等につきましては、下記申し込みフォームをご確認ください。

【お申し込みフォーム】

サプライヤー契約：https://pro.form-mailer.jp/lp/f0c546a4331866

サプライヤープログラム：https://pro.form-mailer.jp/lp/1741baaa331865

▶︎「BASE UP MUSIC サプライヤー契約」および「BASE UP MUSIC サプライヤープログラム」問い合わせ先：info＠baseupmusic-project.com

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立 ： 2016年4月5日

本社 ： 東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ： 橋本舜

事業内容： 完全栄養食等の開発・販売

URL ： https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個／1個あたり調理後スープ約110gを含む、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。