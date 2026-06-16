料理動画総再生500万回超え、Popteenレギュラーモデル萌々花“週5麻辣湯生活”が話題に！

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Popteenレギュラーモデルとして活動する萌々花が投稿した自作麻辣湯レシピ動画がTikTokで10万回再生を突破した。週5回以上麻辣湯を食べるほどの愛好家として知られる萌々花は、これまでも数々の料理動画を投稿し、料理関連コンテンツの総再生数は500万回を超える。今回の動画では、自身のこだわりを詰め込んだ“おうち麻辣湯”を披露し、視聴者から「作ってみたい」「本格的すぎる」といった反響が寄せられている。

▼自作麻辣湯動画

https://www.tiktok.com/@x_momoka.16/video/7647845667813002517?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7651532565383939601(https://www.tiktok.com/@x_momoka.16/video/7647845667813002517?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7651532565383939601)

▼萌々花

2010年1月25日生まれ。料理好きの現役JKインフルエンサー。

TikTokに投稿する料理動画は、愛らしいルックスからは想像できない本格的な腕前が話題となり、料理コンテンツの総再生数は500万回を突破し、Z世代を中心に注目を集めるクリエイターとして人気を拡大中。

また、『Popteen』の専属モデルオーディションでファイナリストに選出され、現在はレギュラーモデルとして活動。モデル業とSNS発信を両立しながら、同世代から支持を集めている。

趣味は麻雀で、料理やグルメだけでなく、意外性のある趣味とのギャップも魅力の一つ。

モデル、クリエイターとして多彩な才能を発揮する、今後の活躍が期待される次世代インフルエンサー。

Instagram：

https://www.instagram.com/x_momoka.10

TikTok：

https://www.tiktok.com/@x_momoka.10