韓国の俳優 キム・ユジョンがCHARLES & KEITHのブランドアンバサダーに就任

CHARLES & KEITH JAPAN 合同会社

グローバルファッションブランドCHARLES & KEITH（チャールズ&キース）は、韓国の俳優であるキム・ユジョンをブランドアンバサダーに迎えます。

確かな演技力と親しみやすい人柄、そして洗練されたスタイルで多くの人々を魅了するキム・ユジョンは、CHARLES & KEITHが掲げる現代的な女性らしさや創造性、自信というブランドの価値観と深く共鳴しています。

今後キム・ユジョンは、CHARLES & KEITHのキャンペーンやさまざまなブランドプロジェクトに参加し、ブランドとともに自己表現や個性を楽しむことの魅力を世界中の人々へ発信してまいります。

CHARLES & KEITHはこれからも、一人ひとりの個性や感性を尊重しながら、自分らしいスタイルを楽しむためのインスピレーションを提供いたします。

キム・ユジョンについて

韓国を代表する俳優の一人として、幼少期より数多くの映画やドラマに出演。高い演技力と親しみやすい魅力で幅広い世代から支持を集めています。また、その自然体の魅力と洗練されたファッションセンスでも注目を集め、韓国のみならず世界中のファンから愛されています。

CHARLES & KEITH / チャールズ&キース

CHARLES & KEITHは、すべての女性に自信を与え、エンパワーメントするグローバルブランドを構築するというビジョンのもと、1996年に設立されました。シンガポールの一軒の靴屋から始まり、現在は世界34カ国以上の店舗やオンラインで、ダイナミックなショッピング体験を展開しています。常に消費者を第一に考え、実現可能で魅力的なブランド体験を提供することを目標に、フットウェア、バッグ、アイウェア、アクセサリーなど、自分自身を表現できるようなコレクションを生み出しています。

https://charleskeith.jp