綿半レイトウco.シリーズより、甘みと酸味が絶妙な「冷凍ブルーベリー」が新発売！

綿半ホールディングス株式会社

株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市 代表取締役社長：永岡幸春）は、綿半オリジナルブランド「レイトウco.」シリーズの新商品として、「冷凍ブルーベリー」を発売しました。

本商品は、凍ったままでも自然解凍でもおいしくお召し上がりいただけますので、冷凍庫にぜひ常備していただきたい一品です。また、ご家庭での消費量に合わせて選べるよう、200グラムと500グラムの2タイプをご用意しました。

―甘みと酸味の絶妙なバランスを楽しむ―

自然な甘さと程よい酸味を持つブルーベリーを厳選して使用していますので、そのままお召し上がりいただくのはもちろん、ヨーグルトやスムージー、アイスクリームなどのデザートにも相性抜群です。

【商品概要】

商品名：冷凍ブルーベリー

販売価格：200グラム 301円（税込）

500グラム 646円（税込）

販売店舗

＜綿半スーパーセンター＞

長池店、稲里店、千曲店、松本芳川店、中野店、伊那店、諏訪店、須坂店、箕輪店、豊科店、塩尻店、

富士河口湖店、権堂店、上田店、万力店、八田店

＜綿半ホームエイド＞

若里店、檀田店、アップルロード店

＜綿半フレッシュマーケット＞

浅井店、西成店、千秋店、平島店、清須店

―綿半の「レイトウco.」シリーズについて―

綿半の冷凍ケースは"みんなでシェアする冷凍庫"をコンセプトとしており、ご家庭の「セカンド冷凍庫」として、お客さま一人ひとりの食生活に寄り添います。



「レイトウco.」シリーズでは、冷凍食品や冷凍弁当を各種取り揃えています。日々の調理負担を減らしたいときにぜひご活用ください。

ホームページ：

https://watahan.jp/pb_reitouco/