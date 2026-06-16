FCC テクノとYEデジタル、物流 DX 推進に向けた合弁会社設立に合意

株式会社FCCテクノ

株式会社FCCテクノ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：西村秀星、以下 FCCテクノ）と、株式会社YEデジタル(https://www.ye-digital.com/)（本社：北九州市小倉北区、代表取締役社長：玉井裕治、以下 YEデジタル）は、物流分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を目的に、2026年6月15日開催の両社取締役会において、合弁会社の設立を決定しました。

両社は本決定に基づき、2026年7月1日の設立を予定する「株式会社LDXテクノロジーズ」（以下、新会社）を通じ、物流関連システムの構築・導入・運用・定着支援により倉庫および工場内物流の自動化・見える化・効率化を推進し、物流DX関連事業のさらなる拡大を図ってまいります。

合弁会社設立により、実行レベルまで踏み込むDX支援を提供

近年、製造業および物流現場においては、人手不足の深刻化や業務の高度化を背景に、工程の自動化やデータ活用のニーズが急速に高まっています。こうした中、単なるシステム導入にとどまらず、現場の実行レベルに踏み込んだ最適化支援が求められています。

FCCテクノとYEデジタルは、これまで物流システム導入プロジェクトにおいて連携してまいりました。YEデジタルが有する物流現場に関する深い知見や倉庫自動化システムの技術力と、FCCテクノが培ってきたシステムインテグレーション、BPO支援、データ可視化、現場業務のデジタル化に関する実装力を組み合わせることで、物流DXの推進においてより大きな価値を提供できると考えています。

YEデジタルの物流知見とFCCテクノの実装力を融合

YE デジタルは、40 年以上にわたり自動倉庫システムの開発やマテリアルハンドリング制御において豊富な実績を有し、物流現場に対する深い理解に基づいた実践的な技術的知見を提供しています。また、3 年連続 WES 市場シェア No.1※の「MMLogiStation」を展開しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2024 年度版・2025 年版』

FCCテクノは、システムインテグレーションにおける実行力に加え、アナログ業務のデジタル化（BPO）支援やデータ可視化領域でも実績を有しています。物流分野におけるシステム導入でも実績を持っており、新会社において構築から導入、運用、定着までの各工程において中心的な役割を担います。

新会社は、物流現場における豊富な実務知見とデジタル技術を融合し、顧客企業の持続的な業務改革を支えるパートナーとして、物流DXの推進に貢献してまいります。

新会社の事業内容

新会社では、倉庫および工場内物流の自動化・見える化・効率化を推進するため、主に以下の事業を展開する予定です。

- YEデジタルの倉庫自動化システム（WES）「MMLogiStation」の構築・導入・運用・定着支援- WMS（倉庫管理システム）を中核とした物流システムの構築・導入- 製造業の工場内搬送や倉庫業務における現場最適化支援- BPOサービスを含めた業務改革支援（今後拡大予定）

FCCテクノは、これらの事業において、現場業務の理解、システム構築、運用支援、定着支援までを一体的に担い、物流DXの実装を支える役割を担ってまいります。

また、エンジニアを中心とした体制で新会社に参画し、WES導入支援を基軸としながら、今後は物流DX領域におけるフィジカルAI、ロボティクス、AI駆動開発などの新たな可能性にも挑戦してまいります。

新会社の概要（予定）

会社名：株式会社LDXテクノロジーズ

所在地：北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

役員：代表取締役 井上 郁（株式会社YEデジタル）

取締役 浅成 直也（株式会社YEデジタル）

取締役 緒方 伸一（株式会社FCCテクノ）

設立日：2026年7月1日（予定）

物流DXからフィジカルAI・AI駆動開発領域への展開も視野に

FCCテクノは、新会社を通じて、まずはWES「MMLogiStation」の導入支援を中心に、物流DX関連事業の安定化と品質向上に取り組んでまいります。

その後、WMS、工場内物流、倉庫業務、BPO、データ活用、業務改革支援など、物流DX領域における支援範囲を広げ、顧客企業の現場に根ざした継続的な業務改革を支援してまいります。

また、将来的には、物流現場におけるフィジカルAIやロボティクス、AI駆動開発などの活用も視野に入れ、現場の生産性向上と持続可能な物流体制の構築に貢献してまいります。

FCCテクノは、福岡発の独立系SI・IT企業としての歩みを大切にしながら、これからも時代の変化に応じた新たな価値提供に挑戦してまいります。

代表 西村秀星よりコメント

このたび、YEデジタル様とともに、物流DXの推進を目的とした合弁会社設立に関する基本合意に至りました。

物流現場では、人手不足や業務の複雑化・高度化が進む中、YEデジタル様とのWES「MMLogiStation」の導入支援を通じた業務提携を進めてまいりました。

当社は、AI駆動開発及び基本構想・要件定義に至るまでを手掛ける九州・福岡発の独立系SIです。これまでシステムインテグレーション、BPO、データ可視化、業務変革支援などを通じて、さまざまなデジタル化に現場で向き合ってまいりました。

FCCテクノは、今回の新会社では、そうした当社の実装力を活かし、YEデジタル様が持つ物流領域の深い知見・経験と組み合わせることで、複雑性の高い物流を支援してまいります。

また、今回の取り組みは、当社のエンジニアやコンサルタントにとっても、新たな領域で経験を積み、事業づくりに関わるまたとない機会になると考えています。

福岡発のIT企業として60年以上培ってきた力を土台に、物流DX、フィジカルAI、AI駆動開発など、次の時代に求められる価値提供に挑戦してまいります。

FCCテクノについて

当社は1962年に福岡発のITベンチャーとして創業し、大型コンピュータを活用した受託計算から事業を開始いたしました。

そして第二創業期として、2021年に30代（当時）を中心とした企業経営・再生経験豊富な経営陣への刷新を実施。

現在は九州・福岡を地盤としながらも、既存のプロフェッショナルメンバーに加え、東京の大手企業やスタートアップ企業出身ら、会計士・税理士等有資格者など様々なメンバーが参画しています。

※ メンバーや活動については当社 note をご覧ください→ https://note.com/fcctechno

創業から60年を超え第二創業期を経たことで、これまでの豊富な知見を持つ大手企業のシステム開発やガス等エネルギー事業でのサービスに加え、オープン環境下での開発、経営コンサルティング、AI（AX）支援、PRマーケティング支援など様々なご支援を展開しています。

また、関西事務所に加え、東京事務所も再始動し、九州・福岡外での展開も強化してまいります。

【本件に関するお問い合わせはコチラ】

下記URLより、お気軽にご相談・お問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.fcctech.jp/contact/

【YE デジタル】

会社名：株式会社 YE DIGITAL

ＵＲＬ：https://www.ye-digital.com/

所在地：北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

代表者：代表取締役社長 玉井裕治

設立日：1978年2月1日

【FCC テクノ】

会社名：株式会社 FCC テクノ

ＵＲＬ：https://www.fcctech.jp/

所在地：福岡市南区大橋4丁目25-30 ベルエール大橋 2F

代表者：代表取締役 西村秀星

設立日：1962年7月18日