立川市役所

立川市をホームタウンとして活動するＦリーグ(日本フットサルリーグ)所属の立川アスレティックFCが、６月22日(月)に開催されるＦリーグ第４節 ボアルース長野戦において、「アスレ全校応援プロジェクト supported by メットライフ生命」を実施いたします。

本事業は、立川市の子ども達に地元のプロスポーツチームを身近に感じてもらうことで、地域への愛着や誇りを育むとともに、スポーツへの興味・関心の向上を図ることを目的として実施するもので、当日は立川市立第八小学校及び若葉台小学校の全児童が参加する予定となっております。

報道機関の皆様におかれましては、ぜひ告知並びに取材の方よろしくお願い申し上げます。

※当日、取材いただける場合は、６月19日(金)午後５時までに、下記の専用フォームに取材希望の旨を入力してください。

・申込フォーム https://logoform.jp/form/yY6d/1641301

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156956/table/97_1_073c6274af2cb25b3c09b7e1241e64c2.jpg?v=202606160851 ]

問い合わせ

立川市文化スポーツ部スポーツ振興課 担当：伊東 佐知子

TEL042-523-2111(内線4410)

(一般社団法人)立川アスレティックFC 担当：水地 巧騎

TEL042-534-9594