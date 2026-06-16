【バンタカフェ】潮風が抜ける崖の上に「海風ブックガーデン」が誕生！うちなんちゅが選んだ100冊に出会う秋のイベント「よんなーBOOK days」開催

星野リゾート夏の暑さが和らいだ読書日和のバンタカフェで本の世界に浸る

圧倒的な絶景とスケールを誇る海カフェ「バンタカフェ by 星野リゾート」 では、2026年9月19日から11月8日に、うちなんちゅが選んだ100冊に出会う秋のイベント「よんなーBOOK days」を開催します。夏の厳しい暑さが和らぎ、心地よい海風が吹く秋の沖縄は、1年の中でも過ごしやすい季節です。読書の秋にちなんで、バンタカフェでは、崖の上から浜辺まで広がる広大なランドスケープを活かし、エリア全域に本箱を設置しました。今回は、海を見渡せる崖の上に新しく「海風ブックガーデン」が登場。お気に入りの場所で特別な一冊に出会える空間が広がります。本棚には、沖縄の賢人が選んだ約100冊が並び、読者より著者が多い(＊1)という冗談があるほど出版社が多い、沖縄独自の書籍に触れられます。旬の紅芋スイーツを片手に、波音に癒やされながら心ゆくまで「よんなー(＊2)＝のんびり」と読書に浸る、秋のバンタカフェならではのイベントです。

＊1 参考資料：沖縄出版協会 第 21 回東アジア出版人会議（2016年）

沖縄県は一人当たりの書籍・雑誌購入額が全国最下位（出版物販売額の実態2011）だが、18年3月時点で県内に拠点を置く出版社は18社。人口比では東京や京都などに続く規模（出版年鑑2018）

＊2 よんなー：沖縄の方言でのんびり、ゆっくりという意味。

読書の秋を満喫する「よんなーBOOK days」の特徴1 沖縄の賢人のライブラリー「うちなんちゅの本箱」で特別な一冊に出会う海風が吹き抜ける「海辺のテラス」で、波音をBGMに心ゆくまで読書に浸る島の魅力が詰まった個性豊かな「うちなんちゅの本箱」

沖縄は歴史や文化、自然など本になる題材が多く、出版活動が非常に盛んな地域ですが、県外の書店には並びにくい現地ならではの書籍が多く存在します。本を通して島の新しい魅力を見つけてほしいという想いから、特別なラインナップで揃えました。やちむん作家や空手家など、沖縄在住(うちなんちゅ)の賢人たちが選んだ特別な一冊や、地元の書店員が「沖縄」「海」「食」「旅」などのテーマで厳選した個性豊かな書籍約100冊を用意。まだ知らない沖縄の魅力が詰まった一冊との出会いが叶います。

2 秋風が渡る芝生で読書をゆっくりと楽しむ海を臨む芝生の広場「海風ブックガーデン」で寛ぐ

海辺の自然を生かしたバンタカフェのランドスケープを活かし、海からの風が渡る「海辺のテラス」やパノラマ景色が広がる「大屋根デッキ」など、敷地のあちらこちらに小さな本箱を設置します。今年は新たに芝生で寛ぎながら読書を楽しめる「海風ブックガーデン」が誕生。海から渡る風を感じながら、本に囲まれてゆっくりと読書の秋に浸ることができます。お気に入りの場所で、好きな本を見つける贅沢な時間です。

3 沖縄の物語が集まるブックフェアと風と波音に包まれる読み聞かせ会読み聞かせ団体による海辺の読み聞かせ会

期間中の週末には、県内各地の古書店や個性豊かな棚主が集まる「よんなーブックフェア」を開催します 。店主との何気ない会話を楽しみながら、ガイドブックには載っていないディープな物語や、地元ならではの掘り出し本に出会うことができます。また「海風ブックガーデン」では、沖縄の文化や大切にされてきた想いを伝える絵本の読み聞かせ会を実施。心地よい秋風と波音に包まれながら、本を通じて島の空気感に触れます。

4 読書をしながら手軽にスイーツを楽しむ“食欲の秋”紅芋の風味と黒糖の甘さが広がる「サクサクうむシュー」

イベント期間中のカフェでは、ゆっくりと本棚巡りを楽しんでもらえるように、読書のお供に手軽に食べられる「サクサクうむ（＊3）シュー」を用意しました。沖縄で秋に旬を迎える紅芋を用いたクッキーシューのサクサク感と黒糖を用いた濃厚なクリームの甘みのバランスが丁度良いスイーツです。秋の心地よい風と波音に包まれながら、スイーツ片手にお気に入りの本を愛でる、秋の海カフェならでは過ごし方が楽しめます。

＊3 うむ：沖縄の方言で「イモ」という意味。

「よんなーBOOK days」概要

期間：2026年9月19日～11月8日

うちなーブックフェア・読み聞かせ会：2026年9月19日、10月24・31日

イベント限定メニュー：サクサクうむシュー 700円（税込）

■バンタカフェ by 星野リゾート

国内最大級の海カフェ

圧倒的な絶景とスケールを誇る国内最大級の海カフェ。海を見渡す崖の上から浜辺へと続く敷地内には個性豊かな4つのエリアがあり、その日の気分で見つけたお気に入りの場所で、沖縄らしいドリンクやフードが味わえます。

所在地：〒904-0327 沖縄県中頭郡読谷村儀間560

電話：098-921-6810

営業時間：10:00～日の入り後1時間（日の入りにてラストオーダー）、土日祝は8:00～

アクセス：那覇空港より車で約60分、那覇空港からリムジンバスで約90分

URL：https://banta-cafe.com/