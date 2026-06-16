SNSで話題の「ボンボンドロップシール」約200種類を網羅！過去最大級POP UP STOREを全国10都市で開催！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ、大宮マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）を皮切りに、SNSで話題の「ボンボンドロップシール POP UP STORE」を全国10都市で開催いたします。ほぼ全種の約200種類のボンボンドロップシールが集結し、人気シリーズを一度に見比べながら選べる過去最大級のイベントです。

■話題の「ボンボンドロップシール」がPOP UP STOREで登場！

SNSを中心に人気が急拡大し、世代を超えて注目を集めるボンボンドロップシールのPOP UP STOREを開催いたします。

ぷっくりとした立体感や透明感のあるデザイン、思わず集めたくなる豊富なキャラクター展開で人気を博しているボンボンドロップシール。お気に入りをシール帳やノート、スマホケースに貼って楽しむだけでなく、コレクションや交換を楽しむカルチャーも広がり、多くのファンを魅了しています。

今回の「ボンボンドロップシール POP UP STORE」では、ほぼ全種の約200種類のボンボンドロップシールが一堂に集結。人気キャラクターシリーズから話題のデザインまで、幅広いラインナップを取り揃えました。これほど多くの種類のボンボンドロップシールを一度に楽しめる貴重な機会になっており、ファンにとって見逃せないイベントです。

イメージ画像

また、ボンボンドロップシールの世界観をさらに楽しめるチャームなどの新作アイテムも販売。シールを集める楽しさに加え、お気に入りのデザインを身近に持ち歩けるアイテムをご用意しました。

ボンボンドロップシールファンはもちろん、初めてその魅力に触れる方にもお楽しみいただける期間限定のPOP UP SHOPです。シールブームをけん引するボンボンドロップシールの世界を、この機会にぜひお楽しみください！

ほかにも、新作のボンボンドロップシールが後日登場予定です。約200種類が集結する圧巻のラインナップの中から、お気に入りの一枚はもちろん、思わず集めたくなる新たな“推し”との出会いをぜひお楽しみください。

※販売時期により全種のご用意がない場合がありますので、あらかじめご了承ください

※ラインナップ詳細・在庫状況・通販情報に関しての問い合わせはご回答できかねます

※多くのお客さまにご購入いただけるように、個数制限を設けさせていただきます

※状況に応じて、購入制限の数量は予告なく変更・解除を行う場合がございます

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます

■ご入場方法

多くのお客さまのご来店が予測されるため、ご入場については終日LINEアプリを利用した【入場チケット】の抽選予約とさせていただきます。各店ごとに予約時間、予約枠数が異なります。ご来店希望の店名、日時をご確認のうえ、お申し込みください。

▼詳しくはこちら

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1108

■エポスカード新規ご入会特典

期間中、イベント会場にてエポスカードへ新規ご入会いただいたお客さまには、「オリジナルシール帳バンド」をプレゼントいたします。会場で見つけたお気に入りの一枚や新たな“推し”との出会いを、自分だけのコレクションとして残せる、ボンボンドロップシールファンにうれしい特典です。

イメージ画像

※特典はなくなり次第終了となります※内容は予告なく変更になる場合がございます

※シール風のデザインとなります。本特典にシールは付きません

■店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3860/table/4132_1_7a85c1fc1d0542b7744d438dd9152ea1.jpg?v=202606160451 ]

▼特設サイト

https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=1108

▼丸井

https://www.0101.co.jp