アニメ化企画進行中の注目作！6/15刊『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』ノベル最新巻ほか、TOブックス最新巻が発売開始！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』や『異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました』をはじめとする最新巻の発売を開始いたしました！

■乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル

アニメ化企画進行中！

シリーズ累計90万部突破！

「私は“私”だ！」

武器を手に運命（シナリオ）をぶち壊せ！

最強主人公（ヒロイン）が闘う爽快バトルファンタジー！

＜本日発売開始！ノベル＞乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル11(https://www.tobooks.jp/contents/21681)

[著] 春の日びより

[イラスト] ひたきゆう

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540304

▶ノベル1～11巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21681/same-series-contents)から

▶原作特設サイトはこちら(https://www.tobooks.jp/otosaba/)から

＜コミカライズも好評発売中！＞乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル@COMIC 第8巻(https://www.tobooks.jp/contents/20740)

[漫画] わかさこばと

[原作] 春の日びより

[キャラクター原案] ひたきゆう

価格：704円(税込)

ISBN：9784867948354

▶コミックス1～8巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20740/same-series-contents)から

▶漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！こちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000054623)から

【『乙女ゲームのヒロインで最強サバイバル』あらすじ】

剣と魔法の世界シエルで孤児として生きていた少女アーリシア。

ある日、彼女は自分が“乙女ゲームのヒロイン”であると知ってしまう。両親の死さえ単にストーリーの一部だったのだ。アーリシアはヒロインの役割を「くだらない」と一刀両断すると、冒険者『アリア』を名乗り、次第に複数の武器と魔法を操る「殺戮（さつりく）の灰かぶり姫」へと成長していく！ だが、“悪役令嬢”の護衛依頼を受けたことで、気付かぬ間に貴族同士が争うゲームの舞台に巻き込まれていき――？

「私は“私”だ。ゲームの登場人物じゃない！」

武器を作れ！ 技を鍛えろ！

強敵との戦いに生き残り、乙女ゲームをぶち壊せ！

戦うヒロインが魅せる、壮絶&爽快な異世界バトルファンタジー！

■＜ノベル・コミックス6/15同日発売！＞異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました

シリーズ累計90万部！（電子書籍を含む）

開墾、整地、ローマ式道路や城の建設――「土魔法」を駆使して「街作り」！！

後に「現人神」と呼ばれる少年の建国英雄譚！

＜ノベル＞異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました9(https://www.tobooks.jp/contents/21683) ※電子のみ発売※(https://www.tobooks.jp/contents/21683)

[著] カンチェラーラ

[イラスト] もきゅ

価格：1,399円(税込)

ISBN：9784868540328

▶ノベル1～9巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21683/same-series-contents)から

＜コミックス＞異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました@COMIC 第8巻(https://www.tobooks.jp/contents/21678)

[漫画] 槙島ギン

[原作] カンチェラーラ

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540274

▶コミックス1～8巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21678/same-series-contents)から

▶漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！こちら(https://to-corona-ex.com/comics/20000000045505)から

【『異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建てることにしました』あらすじ】

王家が衰退し動乱の続く異世界――。

とある寒村で一人の幼児が“土いじり”をしていた。

名はアルス。土を自在に変質させる持ち前の【土魔法】で、

畑の土壌改良を試みていたのだ。

そんな彼には「街作り」ゲームに熱中した前世の記憶があった――。

時が経ち、少年となった彼は、貧乏脱却のため自作魔法で家屋の建築を開始！

希少な使役獣を孵化させ、村を閉ざす深い森を勝手に開墾すると、

物流を変えるローマ式道路や、魔物対策の巨大な城壁などを次々建設！

貧乏な農村を豊かな街へと変貌させていく。

だが、その動きを危険視した貴族と衝突してしまい……？

身一つから、少年が成り行きで天下を統一していく建国英雄譚開幕！

■そのほかTOブックス6月刊の情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-06-01&release_date_to=2026-06-30(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-06-01&release_date_to=2026-06-30)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/