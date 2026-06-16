パルクローゼット「推し活女子部」第5弾開催！

株式会社パルグループホールディングス

推し活女子が選ぶ“最強バッグ”を決定する「推し活バッグ総選挙」がスタート

株式会社パルが運営する公式通販サイト「パルクローゼット」は、推し活を楽しむすべての方に向けた人気企画「推し活女子部」の第5弾として、「推し活バッグ総選挙」を開催いたします。

■「推し活女子部」第5弾 特集ページ

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/palcloset/2026/oshikatsu_vote/vote.html

今回のテーマは、推し活に欠かせない“バッグ”。

ライブやフェス、舞台、イベントなど、さまざまな現場で活躍する推し活バッグの中から、推し活女子たちが本気でおすすめする40アイテムがエントリー。収納力や機能性、うちわやアクスタの持ち運びやすさ、推しカラーとの相性など、推し活ならではの視点で選ばれたラインナップが集結しました。

本企画では、ユーザー投票によって「2026年 No.1推し活バッグ」を決定します。お気に入りのバッグに投票して、みんなで今年のベスト推し活バッグを選びましょう。

- 「推し活バッグ総選挙」概要

企画名

推し活女子部「推し活バッグ総選挙」

投票期間

2026年6月16日（火）～6月21日（日）23:59

内容

推し活女子部が厳選した40点の推し活バッグの中から、お気に入りのアイテムに投票。投票結果をもとに「2026年 No.1推し活バッグ」を決定します。

参加方法

特設ページ内の投票ボタンより、お好きなバッグに投票いただけます。

- 推し活女子の一票でNo.1バッグが決まる(ハート)この夏の現場はライブ？フェス？それとも舞台やイベント？推し活をもっと快適に、もっと楽しくしてくれるバッグが勢ぞろいしました。収納力重視派も、かわいさ重視派も、機能性重視派も必見です。あなたの“現場の相棒”にぜひ一票を投じてください。- 投票＆お気に入り登録で当たる！プレゼントキャンペーンも実施

「推し活バッグ総選挙」開催を記念して、投票後に対象商品をお気に入り登録し、応募フォームよりエントリーいただいた方の中から抽選で3名様に、パルクローゼットの人気推し活グッズをプレゼントいたします。

プレゼント内容

【3COINS】ぬい服 基平M 1名様

【Lattice】銀テマルチリボンセット 1名様

【DISCOAT】アクリルスタンドケース 1名様

応募方法

1. 「推し活バッグ総選挙」に投票

2. 投票した商品をお気に入り登録

3. 応募フォームよりエントリー

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※応募規約・応募条件の詳細はキャンペーンページをご確認ください。

結果発表

2026年6月23日（火）12:00

パルクローゼットトップページにてランキングを発表いたします。

推し活女子たちが選ぶ、2026年No.1推し活バッグの誕生をお楽しみに。

みんなの一票で、推し活女子のNo.1バッグが決まる(ハート)

ぜひ「推し活バッグ総選挙」にご参加ください。

■「推し活女子部」第5弾 特集ページ

https://www.palcloset.jp/shared/pc_pal/event/palcloset/2026/oshikatsu_vote/vote.html

■PAL CLOSET（パルクローゼット）

3COINSやCIAOPANIC TYPYなど、パルグループの雑貨・アパレル製品を購入できるECサイトです。

https://www.palcloset.jp/

■株式会社パルグループホールディングスについて

株式会社パルグループホールディングスは、グループ企業として株式会社パル、株式会社ナイスクラップ、株式会社マグスタイル、株式会社ノーリーズなど、ファッション関連のアパレルおよび雑貨の企画製造小売を擁する企業集団です。日本国内1174店舗（2026年4月末現在）とECプラットフォームを通して、CIAOPANIC TYPY、3COINS、russet、Kastane、mystic、Chico、DISCOAT、GALLARDAGALANTEなど60以上のブランドを展開しております。