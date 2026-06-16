高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676、以下「当社」）は、2026年6月20日(土)から21日(日)の2日間にわたり、東京ビッグサイトにて開催される日英バイリンガルを対象とした日本最大級の就職イベント「東京サマーキャリアフォーラム2026」に参加することをお知らせいたします。

【イベント参加の背景と目的】

IT関連およびグローバル市場は、現在も目まぐるしいスピードで変化し続けています。当社は創業70年を超えた長い歴史を持ちながらも、既存の事業領域だけにとらわれることなく、常に新しいマーケットやビジネスへのチャレンジを続けてまいりました。

今後、さらなる事業拡大を目指すとともに、これから迎える「100年企業」としての未来の主力となる、意欲溢れる若い力を求めています。特に、海外との密接なやり取りや多様な文化交流の機会が豊富にある当社では、“グローバルに活躍したい”という強い想いを持った人材が、その真価を発揮できる環境が整っています。世界中から優秀なバイリンガル人材が集う本フォーラムにおいて、これからの当社を牽引する未来のリーダー候補との出会いを期待しています。

【当社の強みとミッション：Global Sourcing & Solution】

当社が1952年の創業以来、一貫して守り続けているのは「独立系」という立ち位置です。特定のメーカーに属さないからこそ、しがらみに縛られず、自分たちの目と耳で「本当に価値がある」と信じたものだけを、世界の各国から自由な意思で選び抜く「グローバル・ソーシング」を強みとしています。「グローバル・ソーシング」とは、まだ誰も知らない世界中の優れた技術や製品を見出し、日本という市場に合わせて最適にコーディネートすることを意味します。

しかし、私たちは単に製品を輸入するだけの集団ではありません。技術商社として、製品に「技術」という付加価値を加え、コンサルティングから設計、保守までを一貫して手がける。そうして、まだ見ぬテクノロジーを日本社会の「安心・安全・快適」という新しいスタンダード（あたりまえ）へと昇華させていく。これが私たちの使命です。

【当社が求める人物像】

社員一人ひとりが『ワクワクしている人＝夢を持って語れる人』として、活き活きと仕事に取り組める環境を提供しています。特に以下のような想いや強みを持った方々からのご応募をお待ちしています。

【東京サマーキャリアフォーラム2026開催概要】

- グローバルな仕事に携わりたい方- ワクワクすることが好きな方- 変化を恐れず、新しいことへチャレンジできる方- 積極性・主体性を持ち、自ら行動できる方- 人と話すことがとにかく好きな方[表: https://prtimes.jp/data/corp/50833/table/108_1_6f94f0a69435132fa0a9ec3b7b3a862c.jpg?v=202606160451 ]

本イベントは、当日に『面接選考』や『内定獲得』のチャンスがある選考直結型イベントとなっています。当社ブースへのご来場を心よりお待ちしています。

▼本イベントの詳細は下記公式ページよりご確認ください。

https://careerforum.net/ja/event/tks/

【当社の企業情報・求人情報の詳細（フォーラム公式ページ）】

- 企業情報：https://careerforum.net/ja/event/tks/companylist_769/5616/company_detail/- 求人情報：https://careerforum.net/ja/event/tks/companylist_769/5616/41670/

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp(https://corp.takachiho-kk.co.jp)）

高千穂交易は、「技術の力と、人へのやさしさで、空間に『新しい必要』をつくる。」をパーパスに掲げる1952年創業の技術商社です。ビジネスセキュリティ（商品監視、入退室管理、サイバーセキュリティなど）、エレクトロメカニクス（半導体・機構部品）の事業領域で、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。