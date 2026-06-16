[6/17(水)～6/21(日)]【夏のベストアイテムSALE】をファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、6/17(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【夏のベストアイテムSALE】を開催いたします。

6/10(水)より、本当に良い物を『お値打ち』価格で大提供【夏のベストアイテムSALE】を開催いたします。

特設コーナーでは、【お悩み解決 快適グッズ特集】を開催いたします。暑さ対策に[冷感・ひんやりグッズ]や、夏の日差しから肌を守る[紫外線対策グッズ]が登場いたします。

チラシ裏面では、【父の日特集】を開催いたします。パシオスでは、6/21(日)まで、【父の日プレゼントキャンペーン】を実施しております。父の日プレゼント商品をお買い上げのお客様に、ラッピングを無料サービスいたします。

【夏のベストアイテムSALE】開催のパシオスへぜひお越しください。

- チラシはこちら- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/117_1_030410c5a59c0d8a0916775e54014e4a.jpg?v=202606160451 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://www.paseos.co.jp/paseos_line/）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/(https://www.paseos-net.com/shop/default.aspx)）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）