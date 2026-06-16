変わらぬおいしさの秘密や豆知識など、知られざる内容が盛りだくさん!!お得な特典がなんと25枚も付いた「Royal Host ぴあ～55周年記念ファンブック～」は本日発売!!

ぴあ株式会社(C) ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. (C)ぴあ株式会社

本日、6月16日に「Royal Host ぴあ～55周年記念ファンブック～」が発売となりました。

ロイヤルホスト初となるファンブックがついに登場！長年多くの人々に愛され続けるその秘密を、ロイヤルホスト全面協力のもと徹底的に深掘りしました。味の決め手を握る福岡県の「セントラルキッチン」に潜入し、おいしさへのこだわりを余すところなくご紹介。さらに、ブランドが大切にしている“空間”や“ホスピタリティ（サービス）”の舞台裏にも迫ります。知られざる魅力が詰まった、ファン必携の一冊をさまざまな視点からお楽しみください。

そして、封入される【25枚】のお得な特典も注目ポイント！（有効期限はすべて2027年12月30日（木）、特典使用時に利用条件あり。詳しくは封入されているスペシャルチケット・クーポンの裏面をご確認ください。）

1つ目は税込のお会計金額から割引になる「スペシャルチケット5枚（20%OFF×1枚と10％ＯＦＦ×4枚）」。ロイヤルホストで提供される絶品メニューの数々がお得に食べられます！（％ＯＦＦスペシャルチケット同士の併用は不可、本誌に封入されているフードメニュークーポン・ドリンククーポンとの併用不可。）

2つ目は「フードメニュー200円（税込220円）引きクーポン」10枚。大人気メニュー「黒×黒ハンバーグ」をはじめ、「アンガスサーロインステーキ」、「ビーフジャワカレー」、「コスモドリア」、「ロイヤルのオニオングラタンスープ」、「パンケーキ」など、ロイヤルホストで提供しているメニューの数々が200円（税込220円）引きで味わえます。大好きなあのメニューも、まだ味わったことのないメニューも是非この機会にお試しください。

3つ目は「ドリンク100円（税込110円）引きクーポン」10枚。食事をする際にセットでつけたいドリンクが100円（税込110円）引きで楽しめます。

お得な特典はもちろん、内容も大充実しておりますので是非お手に取ってご覧くださいませ！！

【封入特典ご紹介】

・スペシャルチケット5枚（20％OFF×1枚+10％OFF×4枚）

切り取ってお会計の際にスタッフにお渡しいただければ、最大でお会計が20％OFFになるとてもお得なチケットです。1回のお会計で1枚のみ使用可能です。

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※％ＯＦＦスペシャルチケット同士の併用は不可。

※本誌に封入されているフードメニュークーポン・ドリンククーポンとの併用不可。

※そのほか利用時の注意事項はチケット裏面をご確認ください。

フードメニュー200円（税込220円）引きクーポン10枚

「黒×黒ハンバーグ」をはじめ、「ステーキ」、「ロイヤルのオニオングラタンスープ」、「パンケーキ」といったフードメニューが200円引きにて味わえる特別クーポン。

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※％ＯＦＦスペシャルチケットとの併用不可。

※本券1枚につき1名様1品で使用可能。

※そのほか利用時の注意事項はクーポン裏面をご確認ください。

ドリンク100円（税込110円）引きクーポン」10枚

全ての時間帯で使用ができるお得なドリンク100円引きクーポン。上記の「フードメニュークーポン」と併用ができるので是非、一緒にご活用ください。

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※％ＯＦＦスペシャルチケットとの併用不可。

※本券1枚につき1名様で使用可能。

※そのほか利用時の注意事項はクーポン裏面をご確認ください。

【ロイヤルホスト店頭購入特典】

本誌購入時の飲食代金が１０％OFF

全国のロイヤルホスト店頭で本誌をご購入いただくと、購入時の飲食代金がなんと！封入されているスペシャルチケットを使用せずとも10％OFFになります。 店頭で本誌を購入するだけで割引になるというお得なイベントを是非お見逃しなく！！

※店頭でのご購入はお一人様2冊まで。返品は不可。

<紙面内容紹介>

『愛され続ける自慢の味！人気メニュー紹介』

ロイヤルホストの人気メニューを一挙にご紹介！

『味の決め手！ セントラルキッチン』

味の決め手となるセントラルキッチンを徹底取材

(C) ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. (C)ぴあ株式会社

【コンテンツ】

<ロイヤルホストの歩みと今>

創業の軌跡

最新フェア・デザート情報

経営層クロストーク

<ロイヤルホストのおいしさの秘密>

食材へのこだわり

企画・開発・購買物流 担当者クロストーク

味の決め手！ セントラルキッチン

料理がテーブルに届くまで

サービスのこだわり

トレーニングセンター（調理編）

トレーニングセンター（サービス編）

<ロイヤルホストをもっと楽しむ！>

フェアの足跡

季節デザートができるまで

季節デザートHistory

<愛され続ける自慢の味！人気メニュー紹介>

ハンバーグ／ステーキ／ドリア・カレー・オムライス／

パスタ／サイドメニュー／サラダ・スープ／パンケーキ・クラブハウスサンド／デザート

【コラム】トップシェフが語るロイヤルホストの魅力／ロイヤルホスト豆知識 など

【商品概要】

『Royal Host ぴあ～55周年記念ファンブック～』

発行：ぴあ株式会社

発売：2026年6月16日（火）

定価：1320円（本体1200円＋税）

判型：A4正寸／72P／オールカラー／無線綴じ

販売場所：書店、ほかネット書店にて販売

＜ご購入＞

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/4835651030

【楽天ブックス】

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ほか