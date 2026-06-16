ゾーホージャパン株式会社

ゾーホージャパン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：マニカンダン・タンガラジ、以下「ゾーホージャパン」）は、年に一度のユーザーイベント「ZOHOLICS Japan 2026」を、2026年9月25日（金）にJPタワー ホール&カンファレンス（東京都千代田区）で開催します。本年度は「AI-Powered DX with Zoho」をテーマに掲げ、AIを活用した業務効率化やDXの進め方、Zoho 製品の最新情報や活用事例を紹介します。

本イベントは、会場参加（定員700人）に加え、オンラインでのライブ配信も実施します。参加費は無料で、詳細は特設サイト（https://events.zoho.jp/zoholics2026）で公開しており、参加申し込みも受け付けています。

「Zoholics（ゾーホリクス）」とは

詳細を見る :https://events.zoho.jp/zoholics2026

Zoholics（ゾーホリクス）は、Zoho の既存ユーザーや導入を検討している企業・団体を対象に、世界各国で開催されているZoho 最大規模のユーザーイベントです。製品の最新情報や活用事例を学べるほか、プロダクト担当者やユーザー同士が直接交流できる場として毎年開催しています。日本での開催は今年で19回目を迎えます。

今年の見どころ

「ZOHOLICS Japan 2026」では、AI時代の業務改革を支援するZoho の最新ソリューションやユーザー企業による活用事例を取り上げます。Zoho CRM 、Zoho CRM Plus 、Zoho Workplace 、Zoho People をはじめとする各製品について、製品別・活用テーマ別のセッションを通じて、自社の業務課題に合わせた活用方法を学べます。

開催概要

- 講演：製品別・活用テーマ別のセッション- 製品体験エリア：Zoho 製品を実際に操作しながら体験できる展示- 個別相談会：ゾーホージャパンのスタッフやZoho認定パートナーと1対1で直接相談ができる個別ブースを設置- ネットワーキング：Zoho ユーザー同士が情報交換できる交流の場

名称：「ZOHOLICS Japan 2026」

日時：2026年9月25日（金）10:00～19:00

会場：JPタワー ホール&カンファレンス（東京都千代田区丸の内2-7-2 KITTE 4・5F）

アクセス：JR東京駅から徒歩約1分／東京メトロ丸ノ内線 東京駅から地下道で直結

開催形式：会場＋オンラインライブ配信（ハイブリッド）

会場定員：700人

参加費：無料

参加対象：Zoho サービスをご利用中の方／Zoho サービスの導入を検討中の方

テーマ：AI-Powered DX with Zoho

参加方法・お申し込みについて

特設サイト：https://events.zoho.jp/zoholics2026

本イベントへのご参加には、事前の登録（無料）が必要です。

登壇者、プログラムの詳細などは、特設サイトにて随時公開いたします。

Zoho のプライバシー誓約

詳細を見る :https://events.zoho.jp/zoholics2026

Zoho は、サードパーティーのトラッカーを利用せず、ユーザーデータを外部に販売しない方針のもと、データ保護と機密保持を重視しています。ユーザーのデータが適切に管理され、安心して製品をご利用いただける環境の提供に努めています。

Zoho について

Zoho Corporation は多数の製品を提供する世界的ソフトウェア企業の一つです。営業、マーケティング、顧客サポート、会計、バックオフィス業務に加え、生産性向上やコラボレーションを含むほぼ全ての主要業務分野をカバーする60以上のアプリケーションを提供しています。

Zoho は収益性の高い非公開企業であり、その従業員数は19,000名を超えます。本社をインドに置き、日本、アメリカ、中国、シンガポール、メキシコ、オーストラリア、オランダ、アラブ首長国連邦に拠点を展開しています。日本では、ゾーホージャパン株式会社がみなとみらい（神奈川県横浜市）、東京都（港区）、大阪府（大阪市）、静岡県にオフィスを2拠点（静岡市、榛原郡川根本町）置き、製品の販売およびサポートを行っています。

Zoho はお客さまの個人情報保護を非常に重視しており、無料の製品を含め、いかなる事業にも広告による収益モデルを採用していません。現在、Zoho 自身を含む100万社を超える企業・組織において、世界中で1億5,000万人を超えるユーザーがZoho のクラウド型ソリューションを利用しています。Zoho の詳細についてはwww.zoho.com/jp(http://www.zoho.com/jp)をご覧ください。

お問い合わせ先

本プレスリリースに関するお問い合わせ：

ゾーホージャパン株式会社 マーケティング1グループ

TEL：045-319-4611 E-mail：jp-zohomarketing@zohocorp.com