【札幌プリンスホテル】北海道が誇る“ブルー”を表現した夏限定アフタヌーンティー「蒼景（そうけい）」を販売
札幌プリンスホテル（所在地：北海道札幌市中央区南2条西11丁目、総支配人：泉水 誠之）では、札幌の街並みを望む「スカイラウンジ トップ オブ プリンス」にて、北海道の“ブルー”の風景をテーマにした天空のアフタヌーンティー「蒼景（そうけい）」を、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで販売いたします。
北海道には、心を惹きつけるさまざまな“ブルー”があります。
今回の「天空のアフタヌーンティー」には、美瑛の青い池や積丹の海、摩周湖の澄んだ水面など、北海道を代表する風景から着想を得たスイーツに加え、ハスカップやラベンダーなど北海道ならではの味覚も取り入れました。
上段には、海や湖をイメージしたゼリー、ムースをはじめ、ブルーグラデーションが印象的なスイーツ4種をラインアップ。
中段には、北海道の素材を使用した爽やかな味わいのスイーツ3種を揃え、下段にはカナッペなどのセイボリーをご用意いたしました。ウェルカムドリンクには鮮やかなブルーグリーンが映えるノンアルコールカクテルを提供し、
地上28階からの絶景とともに、北海道の夏を五感で楽しむ優雅なティータイムを演出いたします。
天空のアフタヌーンティー「蒼景（そうけい）」
スカイラウンジ トップ オブ プリンス
【商品のポイント】
■北海道が誇る“ブルー”映したアフタヌーンティー
透明感のあるブルーや紫の色彩を取り入れ、北海道の美しい景色を一皿に。夏らしい爽やかな印象も特徴です。
■ 北海道の恵みを味わうメニュー
味わい、香りからも北海道らしさを感じられるパティシエこだわりのスイーツが並びます。
■ 地上28階から望む絶景とともに
札幌市街を一望する開放的な空間で、非日常のひとときをお届けいたします。
【商品概要】
■販売期間
2026年7月1日（水）～8月31日（月）
■販売時間
１.12:00NOON～２.12:30P.M.～３.1:00P.M.～４.1:30P.M.～５.2:30P.M.～（土休日のみ）
■販売場所
札幌プリンスホテル28F「スカイラウンジ トップ オブ プリンス」
■料 金
・スタンダードプラン 1名さま \5,500
（3段スタンド／ミニパルフェ／ミニハンバーガー／フリードリンク／ウェルカムアペリティフ）
・カジュアルプラン 1名さま \4,500
（3段スタンド／フリードリンク／ウェルカムアペリティフ）
■メニュー
【上段】
・ソーダゼリーと白桃ムースの煌めき（美瑛ブルー）
・キューブムース の水面（積丹ブルー）
・白ワインとブルーキュラソーのクリアジュレ（摩周ブルー）
・ラムネとヨーグルトのヴェリーヌ（支笏湖ブルー）
【中段】
・ハスカップのマカロン
・ラベンダー香る北海道ミルクプリン
・北海道産クリームチーズとブルーベリーのタルト
・琥珀糖
【下段（セイボリー）】
・枝豆の冷製スープ 透き通ったトマトジュレ
・青肉メロンと胡瓜のタルタル ハモンセラーノ
・ポークパテ マンゴーとバジルのアクセント
・スモークサーモンのカナッペ
【ミニパルフェ】
・バタフライピーのマジック レアチーズ
タピオカとレモングラスのフォーム
【ミニハンバーガー】
上段は北海道の風景から着想を得たスイーツ
中段は北海道の味覚を取り入れたスイーツ
気軽にご利用いただけるカジュアルプランもご用意
フリードリンクではロンネフェルトの紅茶やハーブティーも飲み放題
※本資料の記載内容は、2026年6月16日現在のものであり、変更となる場合がございます。
※料金には、消費税が含まれております。別途サービス料13％を加算させていただきます。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更となる場合がございます。※写真はイメージです。
◎お客さまからのお問合せ・ご予約は
札幌プリンスホテル レストラン総合予約係
TEL：011-241-1251（受付時間： 10:00A.M.～6:00P.M.）