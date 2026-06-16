【札幌プリンスホテル】北海道が誇る“ブルー”を表現した夏限定アフタヌーンティー「蒼景（そうけい）」を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

札幌プリンスホテル（所在地：北海道札幌市中央区南2条西11丁目、総支配人：泉水 誠之）では、札幌の街並みを望む「スカイラウンジ トップ オブ プリンス」にて、北海道の“ブルー”の風景をテーマにした天空のアフタヌーンティー「蒼景（そうけい）」を、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで販売いたします。

北海道には、心を惹きつけるさまざまな“ブルー”があります。

今回の「天空のアフタヌーンティー」には、美瑛の青い池や積丹の海、摩周湖の澄んだ水面など、北海道を代表する風景から着想を得たスイーツに加え、ハスカップやラベンダーなど北海道ならではの味覚も取り入れました。

上段には、海や湖をイメージしたゼリー、ムースをはじめ、ブルーグラデーションが印象的なスイーツ4種をラインアップ。

中段には、北海道の素材を使用した爽やかな味わいのスイーツ3種を揃え、下段にはカナッペなどのセイボリーをご用意いたしました。ウェルカムドリンクには鮮やかなブルーグリーンが映えるノンアルコールカクテルを提供し、

地上28階からの絶景とともに、北海道の夏を五感で楽しむ優雅なティータイムを演出いたします。

天空のアフタヌーンティー「蒼景（そうけい）」スカイラウンジ トップ オブ プリンス

【商品のポイント】

■北海道が誇る“ブルー”映したアフタヌーンティー

透明感のあるブルーや紫の色彩を取り入れ、北海道の美しい景色を一皿に。夏らしい爽やかな印象も特徴です。

■ 北海道の恵みを味わうメニュー

味わい、香りからも北海道らしさを感じられるパティシエこだわりのスイーツが並びます。

■ 地上28階から望む絶景とともに

札幌市街を一望する開放的な空間で、非日常のひとときをお届けいたします。

【商品概要】

■販売期間

2026年7月1日（水）～8月31日（月）

■販売時間

１.12:00NOON～２.12:30P.M.～３.1:00P.M.～４.1:30P.M.～５.2:30P.M.～（土休日のみ）

■販売場所

札幌プリンスホテル28F「スカイラウンジ トップ オブ プリンス」

■料 金

・スタンダードプラン 1名さま \5,500

（3段スタンド／ミニパルフェ／ミニハンバーガー／フリードリンク／ウェルカムアペリティフ）

・カジュアルプラン 1名さま \4,500

（3段スタンド／フリードリンク／ウェルカムアペリティフ）

■メニュー

【上段】

・ソーダゼリーと白桃ムースの煌めき（美瑛ブルー）

・キューブムース の水面（積丹ブルー）

・白ワインとブルーキュラソーのクリアジュレ（摩周ブルー）

・ラムネとヨーグルトのヴェリーヌ（支笏湖ブルー）

【中段】

・ハスカップのマカロン

・ラベンダー香る北海道ミルクプリン

・北海道産クリームチーズとブルーベリーのタルト

・琥珀糖

【下段（セイボリー）】

・枝豆の冷製スープ 透き通ったトマトジュレ

・青肉メロンと胡瓜のタルタル ハモンセラーノ

・ポークパテ マンゴーとバジルのアクセント

・スモークサーモンのカナッペ

【ミニパルフェ】

・バタフライピーのマジック レアチーズ

タピオカとレモングラスのフォーム

【ミニハンバーガー】

上段は北海道の風景から着想を得たスイーツ中段は北海道の味覚を取り入れたスイーツ気軽にご利用いただけるカジュアルプランもご用意フリードリンクではロンネフェルトの紅茶やハーブティーも飲み放題

※本資料の記載内容は、2026年6月16日現在のものであり、変更となる場合がございます。

※料金には、消費税が含まれております。別途サービス料13％を加算させていただきます。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更となる場合がございます。※写真はイメージです。

◎お客さまからのお問合せ・ご予約は

札幌プリンスホテル レストラン総合予約係

TEL：011-241-1251（受付時間： 10:00A.M.～6:00P.M.）