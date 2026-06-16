越前市民の皆様の安全・安心に資することを目指して 明祥株式会社が福井県越前市と健康増進および災害対策に関する包括連携協定を締結

アルフレッサ ホールディングス株式会社

当社の子会社である明祥株式会社（本社：石川県金沢市、代表取締役 社長執行役員：川尻洋光、以下「明祥」）は、2026年6月15日、福井県越前市（市長：平林透、以下「越前市」）との間で、健康づくりの推進や災害対策の強化等により、越前市の皆様の安全・安心に資することを目的とした包括連携協定を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．背景と目的

アルフレッサグループは、「すべての人に、いきいきとした生活を創造しお届けします」というグループ理念のもと、2032年度までの成長戦略「アルフレッサグループ中長期ビジョン」※１において、「健康寿命の延伸」、「地域医療への貢献」、「ヘルスケア・イノベーション」の3つを社会価値創造のテーマとして掲げております。

医薬品・医療機器・試薬・化成品原料等の総合商社である明祥は、「社業を通じて地域の人々の健康と幸福に貢献する」ことを理念として、医薬品の安定供給をはじめ、感染症対策や疾病予防に関する情報提供、災害時を見据えた備蓄・供給体制の構築など、和・輪・話を大切に北陸地方における地域医療への貢献を推進しております。福井県におきましては、福井支店、敦賀支店を拠点として、地域に密着した事業展開をしております。

越前市は、「越前市健康づくり計画～幸せな１００年人生を支える健康長寿に取り組む～※２」に基づき、意識的に健康づくりを実践し、自然に定着することで、健康寿命の延伸を図ることを基本目標に、「生活習慣病対策」や「ライフステージにおけるこころとカラダの健康づくり」等を進めています。また、市民の生命と財産を災害から守るため、「越前市地域防災計画※３」を定め、防災活動を実施しています。

今回の包括連携協定により、明祥と越前市は、健康づくりおよび生活習慣病予防・がん予防、感染症対策、認知症予防、防災・災害発生時における医薬品や衛生用品等の備蓄・供給などで綿密な連携と協働による活動を行い、越前市民の健康づくりや災害対策の強化等を推進いたします。これらの活動を通じて、越前市の皆様の安全・安心に貢献してまいります。

※１ ご参考：2023年5月15日発表

「アルフレッサグループ中長期ビジョン」策定のお知らせ

https://ssl4.eir-parts.net/doc/2784/tdnet/2281689/00.pdf

※２ 出所：越前市健康づくり計画～幸せな１００年人生を支える健康長寿に取り組む～

https://www.city.echizen.lg.jp/office/050/030/kenkou21/kenkou21_d/fil/1.pdf

※３ 出所：越前市地域防災計画

https://www.city.echizen.lg.jp/if/saigai/bosaikeikaku/index.html

２．協定の概要

（１） 締結日：2026年6月15日

（２） 協定締結者：越前市、明祥

（３） 協定期間：2026年6月15日から2028年3月31日まで

※2028年4月1日以降は両者から終了の申し出がない場合、有効期間を1年間更新し、その後も同様とします。

(４） 連携協力事項：１.健康づくり及び生活習慣病予防・がん予防

２.感染症対策

３.認知症予防

４.防災・災害発生時の医薬品、衛生用品等の備蓄・供給

５.その他、包括連携協定の目的を達成するために必要な事項

■明祥について

石川県金沢市に本社を置く医薬品・医療機器・試薬・化成品原料等の総合商社です。「地域の人々の健康と幸福に貢献する」という理念のもと、北陸地方に7つの営業拠点を構え、石川県、福井県、富山県において地域に密着した事業を展開しています。

https://www.mshhs.com/

■越前市について

越前市は、福井県のほぼ中央に位置しており、令和6年の北陸新幹線延伸により首都圏からのアクセスが向上しました。市内では、1500年以上の歴史を誇る越前和紙をはじめ、越前打刃物や越前箪笥などの伝統工芸が今も受け継がれ、優れた技術とものづくりの文化が息づいています。こうした創造的な伝統工芸や文化活動などが評価され、「ユネスコ創造都市ネットワーク」クラフト＆フォークアート分野への加盟も認められています。また、紫式部ゆかりのまちとしても知られ、歴史・文化・技が融合する魅力的なまちとして国内外に発信しています。

https://www.city.echizen.lg.jp/index.html

＜6月15日に行われた越前市との包括連携協定締結式>

【写真左】越前市長 平林 透様

【写真右】明祥 代表取締役 社長執行役員 川尻 洋光

以 上