まるまるひがしにほんで「ほや祭2026」を開催します！

さいたま市

東日本の「ヒト・モノ・情報」が大宮に集合！交流・発信・活性化を促す地方創生の場「まるまるひがしにほん」で開催するイベント情報をお知らせします。

まるまるひがしにほんでは、6月18日(木曜日）から21日(日曜日)まで「ほや祭2026」を開催します。

恒例の「海のパイナップル」こと「ほや」がやってきます！

「ほや」の旨みを楽しめる酔明シリーズなど、ほや商品大集合！イートインの試食も予定しています。

ほやに合うお酒も取り揃える予定です。まるまるひがしにほんにぜひお越しください！

1 名称

「ほや祭2026」

2 日時

令和8年6月18日(木曜日）から21日(日曜日) 11時から19時まで

※最終日の21日は18時に閉館します。

3 場所

まるまるひがしにほん(さいたま市大宮区大門町1-6-1)

4 内容

ほやの販売やほや関連商品の販売

※開催内容については、予告なく変更となる場合があります。

5 まるまるひがしにほん（東日本連携センター）とは

「東日本の玄関口」であるさいたま市のメリットを生かし、東日本の「ヒト・モノ・情報」の交流・発信を促進し、さいたま市を含めた東日本の地域経済を活性化することで、東日本地域の地方創生に寄与することを目的として開設されました。開設以来、シティプロモーションの場として、さいたま市や東日本の魅力を広く発信するとともに、ビジネスマッチングの場として、東日本各地の事業者と市内事業者の取引拡大を支援しています。

まるまるひがしにほん（東日本連携センター）https://marumaru-higashinihon.jp/

6 問い合わせ先

さいたま市経済政策課

電話：048-829-1401

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