この夏は、アートを連れて外へ出よう。フランス発【クレールフォンテーヌ】から、お出かけスケッチに最適な水彩ブックなど画材新ラインが6月18日発売！

クオバディス・ジャパン株式会社

クオバディス・ジャパン株式会社（本社：東京都世田谷区）は、世界中のクリエイターに愛される「クレールフォンテーヌ」のファインアート（画材）ラインから、現代のアートトレンドに寄り添った新商品を発売いたします。

近年、カフェや旅先で描く「アーバンスケッチ」や、インク沼から派生した「カリグラフィー」「ハンドレタリング」が国内外で大ブーム。さらにSNSへの投稿を意識し、画材そのものの“映え”や形状のユニークさにこだわる人が増えています。こうしたニーズに応え、表現の幅を広げる充実のコレクションをお届けします。

人気の水彩紙「アクアパッド」新ライン登場！ハードカバーブック＆ラウンドペーパー

文字もイラストも描きやすい超厚口、高品質な紙で人気の水彩紙「アクアパッド(https://www.shop.quovadis.co.jp/SHOP/cf97572.html)」シリーズに、

二つのスタイルが仲間入り。



■アクアパッド ハードカバーブック

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Mg-Ymz1gQi4 ]

タフに持ち歩けるPUレザーカバー仕様。アウトドアや旅先でのスケッチに最適な、高級感あるブックタイプ。4サイズ展開、特に横長のタイプ（14×21cm）は、遠景やパノラマも描きやすく、広がりのある作品を描くのにおすすめ。

A6：3,300円／14×14cm：3,740円／21×14cm：4,290円／14×21cm：4,290円

※24枚綴じ

糸綴じ製本、便利なエラスティックバンド付用紙：オフホワイト・中目・300g/m²



■アクアパッド ラウンドペーパー ※7月発売予定※

カットする手間のない、トレンドの円形（サークル型）カットペーパー。一般的なサイズよりひと回り大きい「直径15cm」で、抜群の描きごたえと可愛らしさを両立しました。

アクアパッド ラウンドペーパー用紙：オフホワイト・中目・300g/m²

直径15cm：2,640円 ※20枚入り



“インクに恋する紙”ベラム紙を採用した「レタリング」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=SfGPamf2YS4 ]

クオバディスの手帳やロディアのブロックメモの用紙として絶大な支持を集める「ベラム紙」が、カリグラフィー・ハンドレタリング専用パッドとして登場。圧倒的な滑らかさでペン先を妨げず、にじみを抑えて深みのあるインクの発色を引き出します。

レタリング用紙：エキストラホワイト・190g/平方メートル

A5：1,045円／A4：1,650円 ※パッドタイプ・20枚綴じ

人気の既存シリーズにも待望の新アソート・新色が追加！

ペイントオン Mix6

あらゆる画材に対応するマルチメディアペーパー「ペイントオン(https://www.shop.quovadis.co.jp/SHOP/list.php?Search=%E3%83%9A%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%AA%E3%83%B3)」。

ペイントオンで展開しているカラーペーパー6種を1冊で試せるアソートパッドが登場。

ペイントオン Mix6用紙：ナチュラル、グレーグリーン、デニムブルー、テラコッタ、グレー、ブラック・250g/平方メートル

A5：1,870円／A4：3,410円 ※パッドタイプ・24枚綴じ（6色×4枚）

パステルマット

世界的にヒットしているパステル画専用紙「パステルマット(https://www.shop.quovadis.co.jp/SHOP/295390/309477/list.html)」に、待望の単色パッドが2色追加されました。 ベロアタッチの表面がパステルを強力に付着させるため、定着剤は不要です。

ブラウン(No.8）用紙：ブラウン・360g/平方メートルダークグレー（No.9）用紙：ダークグレー・360g/平方メートル

18×24cm：5,500円／24×30cm：7,700円／30×40cm：12,650円

※パッドタイプ・12枚綴じ

クレールフォンテーヌについて

クレールフォンテーヌ社は160年以上の歴史を持ち、「製紙から商品化まで」を一貫して自社工場で管理するフランスの老舗ステーショナリーブランド。フランスでは「美しいノート」の代名詞として世代を超えて愛され続けています。

そんな同社が手がけるファインアートラインの紙は、1618年創業の歴史を誇るオランダの「SCHUT（シュット）工場」で製造されています。高い技術とノウハウは、環境保全や太陽光エネルギーの活用といった、現代のサステイナブルな紙づくりにも美しく息づいています。

公式Instagram：@clairefontaine_japan(https://www.instagram.com/clairefontaine_japan/)



