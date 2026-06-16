『World of Warships』、2026年6月18日からアメリカ独立記念日250周年を祝うテーマイベントを開催

ウォーゲーミングジャパン合同会社

ウォーゲーミングは同社開発・運営のPC向け大ヒットオンライン海戦アクションゲーム『World of Warships』において、アップデート15.5の一環として、アメリカ独立記念日250周年を記念した多数の新コンテンツを展開することをお知らせいたします。プレイヤーはログイン時に、独立記念日にあわせた装飾が施されたニューヨーク港で迎えられ、新ストーリーキャンペーンや、特別迷彩、艦艇、撃破エフェクトなどが詰まったイベントパスを含むテーマコンテンツを楽しめます。さらに、新たな艦艇カスタマイズ機能「デカール」も登場し、そのほかのゲームプレイ変更や改善も実装されます。

『World of Warships』アップデート「15.5」YouTubeトレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0OgQHuNfizQ ]

■ストーリーキャンペーン「輝く時代の夜明け」

本アップデートの中心となるのは、4つのチャプターで構成された、まったく新しいストーリーキャンペーン「輝く時代の夜明け」です。北アメリカに建設された、13植民地の歴史と独立への道のりを描きます。

チャプターは毎週解放され、1か月にわたってストーリーを進めることで、アメリカの史実艦長「John Glover」と「John Paul Jones」、「ベッツィー・ロス」旗、Tier VIIIアメリカプレミアム巡洋艦「Congress」、新たな敵撃破エフェクト、Tier X艦艇用の特別無期限迷彩など、テーマに沿った貴重な報酬を獲得できます。さらに、アクティビティを通じて進捗トークンも獲得でき、このトークンにより、キャンペーンをテーマにした歴史コレクションのピースを入手できる「輝く時代の夜明け」コンテナが手に入り、超艦艇「Maine」用のレア迷彩「ミニットマン」も獲得できます。

■イベントパス「独立 250 周年」でアメリカ独立250周年を祝おう

祝典は、イベントパス「独立 250 周年」でも続きます。今回のイベントパスは2つの進行ラインで構成されており、ラインを進めることで所有するアメリカ艦隊をさらに充実させる、多数の報酬を獲得することができます。すべてのプレイヤーが利用できる最初の進行ラインには、個別ボイス付き艦長「自由の女神」、無期限迷彩「Stars 'n' Stripes」、「砲兵の補給箱」コンテナ、そして最終報酬として「Baltimore」用無期限迷彩「自由」が含まれます。2,500ダブロンで第2の進行ラインを解放すると、無期限迷彩「革命的」、アメリカプレミアム戦艦「Arizona」、「North Carolina」用の新無期限迷彩「オールド・ノース・ステート」、そして最終報酬として新敵撃破エフェクト「13 発の礼砲」の獲得を目指すことができます。また、「Helena」用無期限迷彩「Go Navy!」もボーナス報酬として受け取れます。

■新機能「デカール」で艦艇カスタマイズをさらに深化

アメリカ独立記念日の祝賀イベントに加え、アップデート15.5では、艦艇のパーソナライズをさらに広げるまったく新しいカスタマイズ機能「デカール」が導入されます。デカールは特別コンバットミッションのコンテナから入手可能で、史実に着想を得たシンボル、モットー、その他のアートワークを艦体に配置できます。現時点ではTier IX艦艇に限定されていますが、この機能は今後のアップデートで拡張される予定です。

■イタリア潜水艦、シャドウマッピングなど

本アップデートでは、イタリア潜水艦「Pietro Micca」と「Pietro Calvi」が引き続きアーリーアクセスで利用可能です。プレイヤーは、これらの隠密性に優れた艦艇およびイタリア技術ツリーならではのユニークな「排気発煙装置」を試すことができます。各潜水艦にはSAP 弾を使用する主砲も搭載されており、強化版の消耗品「主砲装填ブースター」と組み合わせることで、不意を突かれた敵に強力な攻撃を仕掛けることができます。

ゲーム内のシャドウマッピングにも改善が加えられるほか、クラン戦シーズン34の開幕、3つの新たな闘争、そして新レアTier X戦艦「Sete de Setembro」が武器庫に登場します。

パッチノート全文はこちら(https://worldofwarships.asia/ja/news/game-updates/update-155-250th-anniversary-of-us-independence/)からご確認ください。

■『World of Warships』について

『World of Warships』は、ウォーゲーミング提供する基本プレイ無料のオンライン海戦アクションゲームです。5つのクラスに分かれた数々の歴史的艦艇を強化し、さまざまなマップや環境で戦略を練りながら大海原で海戦を体感できます。また豊富な艦艇のコレクションをゲーム内でお楽しみ頂けることで、デジタル博物館として海軍史好きにも支持されています。定期的なアップデートにより常に新しいテーマコンテンツや革新的な機能が追加されており、世界中のゲームプレイヤーに驚きと興奮を与え続けています。

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在シカゴ、プラハ、上海、東京、ビリニュス、ベオグラードをはじめとした全世界16か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

公式サイト：https://wargaming.com/en/

【ゲーム概要】

タイトル ：『World of Warships』

ジャンル ：マルチプレイオンライン海戦アクション

対応プラットフォーム ：PC

配信日 ：2015年9月17日

価格 ：基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

『World of Warships』公式サイト https://worldofwarships.asia/ja/

【権利表記】

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