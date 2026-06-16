「ペルソナ４ リバイバルTV」6月19日（金）8:00配信！ミラー配信も大歓迎！

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株式会社セガ

『ペルソナ４ リバイバル』のゲーム情報をお届けする「ペルソナ４ リバイバルTV」6月19日（金）8:00配信！


『ペルソナ４ リバイバル』の物語や個性的な登場人物、新しくなった要素などを紹介する特別番組「ペルソナ４ リバイバルTV」を6月19日（金）8:00より、アトラス公式YouTubeチャンネルにてライブ配信いたします。


本作で主人公役を務める浪川大輔さんのナレーションでお送りいたします。


ぜひご覧ください。


　


本配信はミラー配信を歓迎しております。


ガイドラインをご確認のうえ、ぜひ皆さまでお楽しみください。


ガイドライン：https://p-ch.jp/news/24085/


　




「ペルソナ４ リバイバルTV」


https://www.youtube.com/live/dG-Z6zLhksg(https://www.youtube.com/live/dG-Z6zLhksg)



　


『ペルソナ４ リバイバル』公式サイト：https://p4re.jp/


『ペルソナ』シリーズ公式X（旧Twitter）：@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)


アトラス公式YouTubeチャンネル：@atlustube(https://www.youtube.com/@atlustube)


　


　


『ペルソナ４ リバイバル』 製品情報


タイトル名


ペルソナ４ リバイバル（ペルソナフォー リバイバル）


発売日


2027年2月18日


予約購入特典


ペルソナ４ リバイバル: P3R＆P5R Extra BGMセット


※2027年2月17日23:59（JST）までに購入すると付属します。


価格


・『ペルソナ４ リバイバル: リミテッドボックス』：18,480円（税込）


・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルプレミアムエディション』：13,640円（税込）


・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルデラックスエディション』：11,880円(税込)


・パッケージ通常版/ダウンロード通常版：9,900円（税込）


プラットフォーム


Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Windows / PlayStation5 / Steam


※パッケージ版はPlayStation5のみ


ジャンル


RPG


CERO


B


字幕言語


日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、ブラジリアンポルトガル語、ラテンアメリカスペイン語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語


ボイス


日本語、英語


制作


株式会社アトラス P-Studio


権利表記


(C)ATLUS. (C)SEGA.


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。