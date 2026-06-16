「ペルソナ４ リバイバルTV」6月19日（金）8:00配信！ミラー配信も大歓迎！
『ペルソナ４ リバイバル』のゲーム情報をお届けする「ペルソナ４ リバイバルTV」6月19日（金）8:00配信！
『ペルソナ４ リバイバル』の物語や個性的な登場人物、新しくなった要素などを紹介する特別番組「ペルソナ４ リバイバルTV」を6月19日（金）8:00より、アトラス公式YouTubeチャンネルにてライブ配信いたします。
本作で主人公役を務める浪川大輔さんのナレーションでお送りいたします。
ぜひご覧ください。
本配信はミラー配信を歓迎しております。
ガイドラインをご確認のうえ、ぜひ皆さまでお楽しみください。
ガイドライン：https://p-ch.jp/news/24085/
「ペルソナ４ リバイバルTV」
https://www.youtube.com/live/dG-Z6zLhksg(https://www.youtube.com/live/dG-Z6zLhksg)
『ペルソナ４ リバイバル』公式サイト：https://p4re.jp/
『ペルソナ』シリーズ公式X（旧Twitter）：@p_kouhou(https://x.com/p_kouhou)
アトラス公式YouTubeチャンネル：@atlustube(https://www.youtube.com/@atlustube)
『ペルソナ４ リバイバル』 製品情報
タイトル名
ペルソナ４ リバイバル（ペルソナフォー リバイバル）
発売日
2027年2月18日
予約購入特典
ペルソナ４ リバイバル: P3R＆P5R Extra BGMセット
※2027年2月17日23:59（JST）までに購入すると付属します。
価格
・『ペルソナ４ リバイバル: リミテッドボックス』：18,480円（税込）
・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルプレミアムエディション』：13,640円（税込）
・『ペルソナ４ リバイバル: デジタルデラックスエディション』：11,880円(税込)
・パッケージ通常版/ダウンロード通常版：9,900円（税込）
プラットフォーム
Xbox Game Pass / Xbox Series X|S / Windows / PlayStation5 / Steam
※パッケージ版はPlayStation5のみ
ジャンル
RPG
CERO
B
字幕言語
日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語、ポーランド語、トルコ語、ブラジリアンポルトガル語、ラテンアメリカスペイン語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語
ボイス
日本語、英語
制作
株式会社アトラス P-Studio
権利表記
(C)ATLUS. (C)SEGA.
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。