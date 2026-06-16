【福井県坂井市】脱サラした私は、こうして三里浜砂丘地で農家になった！　「背中を押してくれた」農業支援センターでの相談

坂井市役所自分のビニールハウス内で、ミディトマト「越のルビー」の生育ぶりをみる清水涼太さん今年の春からハウスを一気に5棟増やして規模拡大に意欲を示す田中明将さん

福井県の日本海沿い、坂井市と福井市にまたがる三里浜砂丘地に新規就農した若手農業者2人が6月1日、坂井市三国町のJA福井県浜四郷購買店舗で、「なぜ、自分は就農したのか」という体験談発表を行った。2人とも、もともと農家出身ではなく、脱サラして就農したという境遇は同じ。三里浜砂丘地では移住者が、他市から移り住んで就農する例がここ最近14年間で40人余りと急増しており、就農をサポートする「三里浜砂丘地農業支援センター」（坂井市、福井市でつくる組織）が、さらなる新規就農者の増加につなげたいーと、この日の体験発表を企画した。２農家は、三里浜砂丘地での園芸栽培の魅力や、今後への意欲を熱く語った。

もともと、農家じゃなかった2人。年齢を重ね、ある時「ギアが入った」

発表した２人は、ふくい園芸カレッジ（あわら市）の修了生。就農７年目の清水涼太さん（40）と就農３年目の田中明将さん（47）。

この日の発表は、坂井、福井の2市にまたがる三里浜砂丘地への新規就農者の確保や遊休農地の解消などに取り組む「三里浜砂丘地農業支援センター」の活動の一環を知ってもらおうと、「三里浜砂丘地営農推進協議会」が通常総会の一場面として開いた。同協議会の会長である池田禎孝・坂井市長や関係機関の長、福井県、坂井市、福井市の関係者約20人が聞き入った。

坂井市三国町山岸で就農７年目の清水涼太さん（４０）

「就農できるかどうか…大事なのはだれと相談するか」

しみず・りょうた 福井市美山地区の生まれ。土木業などを経て、３０代で就農。現在、坂井市でハウス７棟で、越のルビー、大玉スイカ、小カブを栽培している。

私は、就農１年目はハウス３棟で始まり、翌年プラス２棟増え、そして今年さらに２棟で合わせ7棟と栽培面積が増えてきた。これは最初からの計画で進んだ訳ではなく、成り行きで、集落で作業を手伝ってくれるパートの方が増えたり、私生活では不安定な仕事を理解し支えてくれるパートナーができたり、また農業を継いでくれるかもしれない息子ができたり、といろいろな偶然が重なり、その流れでの勢いで面積が増えていった。

両親の実家がある福井市美山地区は、絵に描いたような田舎。もともと非農家で、子どものころは、祖母が自宅近く畑作をしていた関係で、土いじりして育った。しかし、20代前半、仕事で付いたコメの大規模栽培工場での仕事はまったく楽しくなく、1度、農家になることを諦めた。その後10年ほどは土木関係の仕事に就いていた。しかしある時、実家に帰ったら、祖母の畑が荒れて耕作放棄になっているのを見てしまい、それまでオフだった自分の中の就農へのスイッチが入った。手始めに週末だけ家庭菜園のように始めたニンニク栽培に夢中になり、「本当に農業は楽しい」と感じ、そこから「（園芸を）本気で学びたい」との思いが膨らみ、ふくい園芸カレッジへの入校につながった。

カレッジ修了後、農地を貸してくれる人が見つからず、農地確保に四苦八苦したが、カレッジを通じて知った三里浜砂丘地農業支援センターに相談したことで、農地問題がすぐに解決。漠然とした「園芸農家になりたい」という夢が一気に現実味を帯び、三里浜砂丘地での就農となった。坂井市の手厚い受け入れ態勢も背中を押した。

体験として言えることは、農家になるために一番大切なことは「まずは誰に相談するべきか」ということに尽きる。「とにかく農家になりたい。やってみたい」「どこへ行ったらいいのか分からない」という就農希望の方には、この三里浜砂丘地農業支援センターの存在を、本当に必要な人に届いてほしいと願っている。

いま、自分が園芸農家として暮らしていけるのは、金銭的なサポートをしてくれる坂井市、栽培を実地で指導してくれる先輩農家や県の担当者、資材購入ではJA、農地関係の手続きでは農業支援センターと本当に多くの方々に感謝している。

福井市白方町の砂丘地で就農３年目の田中明将さん（４７）

「最悪タイミングでの就農…だからこそ…覚悟決めてハウスを増やした」

たなか・あきまさ 愛知県出身。福井市森田地区に住みながら、白方町の三里浜砂丘地へ通い農業する。現在はハウス１１棟で、ミディトマト、メロン、金福スイカ、ニンジンなどを栽培中。

今年４８歳になる。福井に来て25年で、以前は半導体製造業で18年ほど働き、製造ラインで品質管理、生産管理を担当していた。就農1年目はハウス６棟でスタート、３年目から一気に５棟増やした。もともと農業に興味はなかったが、あるテレビ番組で、収入もしっかりあって、家族の時間や趣味の時間を確保して充実した生活を送っている脱サラ農家を見て「俺も」と決心。43歳で早期退職し、令和４年1月、ふくい園芸カレッジに入校、2年後に就農した。

白方町を選んだのは、農業支援センターも含め新規就農の受け入れ態勢が整っているから。また砂地に、最初は保水力、保肥力がないというマイナスイメージがあったが、逆に、肥料や水分がゼロの状態から自由にコントロールできるのが面白い。ふくい園芸カレッジは、栽培歴ほぼゼロの状態から、座学、実践、販売まで学べて大変よい。

研修２年目には里親制度もあり、実際就農する地域を深く知ることができた。里親を通じて地域の方とつながりが持て、スムーズに就農できたと思う。三里浜砂丘地農業支援センターは、農地の情報が一か所に集約されていて、知りたい情報を引き出すことができる。農地を借りる時に仲介に入ってもらうことで、トラブルなく農地を借りることができた。

今回の規模拡大は、地域就農計画を立てた時に、５年後の所得250万円の目標があり、それを達成するためには、ハウス５、６棟で始めるのではかなり厳しいと思っていた。そのため、もともと規模拡大は露地栽培をーと考えたが、偶然にもハウス５棟を借りるお話をいただいた。新たな栽培品目を追加するより、施設を充実して実績のある品目の作付面積を拡大する方が、新しい投資も少なく、収益性や労働生産性の向上にもつながる。

ウクライナ侵攻や不安定な中東情勢など就農としては最悪のタイミング。しかし、こういう厳しい状況は一時期的ではない、と思う。今後を見据え、大規模化して急ぎ安定した経営基盤をつくる。新規就農計画 の目標である250万円を早期に達成し、５年目には所得300万円を目指す。経営の多様化で、農産物加工の会社とも取り引きを始めたばかりだが、今後、農産物加工も売り上げの柱にしていきたい。

体験発表２人に対する質疑応答

清水さん「農作業は汚いイメージ、でも砂地は意外と汚れない」

「露地は獣害などでリスク高い。コストは掛かるがハウスがお薦め」田中さん

新規就農２人の体験発表は、坂井市三国町での「三里浜砂丘地営農推進協議会」の総会の席上、行われた。

―いま、一番困っていることは何か？

清水 農作物の値段がここ数年、上がっていない。一方で肥料代とか経費がどんどん上がっている。自分の販売方法も見直さないといけない、と思う。

田中 同じだが…どうしても食料品の末端価格は、なかなか上がり難くて、ただ経費は、この激動の時代なんで上がっていく。今、新たに就農する人も、資材などの値上がりに直面していると思う。それをなかなか野菜の価格に転換できないのが一番困っている。

―2人は三里浜での就農は、基本、砂丘地で砂地での栽培だが、いい点悪い点は？

清水 そんなにデメリットは感じていない。農業は汚れる、洗濯が多いイメージがあるかもしれないが、砂丘地はほとんど汚れない。今栽培している越のルビーも砂地に適しているのか、保水力がなくてもよく育つ。

田中 土での栽培にもいい点はあるだろうが、砂丘地の場合は、保水力が少ない分、水を切りたいときは切れる、たっぷりやりたい時にはやれる、と作物に合わせコントロールできるのがよい。肥料はゼロに近いので、肥料代はかかるが、これだけやればいいとかこちらもコントロールしやすい。作業面では、ニンジンなど根菜類の収穫はすぽっと抜けるので楽だ。一方で、砂地なんで重い台車なんかは車輪が足を取られることがあるのと、ハウスの中はとにかく暑い。特に最近、気温が高い日が多いので、暑さは体力的に大変。

―お二人はハウス栽培が主のようだが、露地栽培については経営に取り入れないか？

清水 最初はハウス３棟プラス露地で始めた。露地はその後５年間続けたが、風が強い時などは砂が移動してしまうため、主力のニンジンが毎年のように吹き飛んでしまう被害が出た。ハウスだとそんな被害はほぼ心配がない。露地に挑むのは結構ギャンブル。私のように、失敗できない人間は施設でコツコツやって収入を稼ぐ方がいい。

田中 新規就農なら、やはり施設（ハウス）がお薦め。ただ、コストはかかる。高単価な作物をつくって、コストがかかる分を取り戻す必要が出て来るので、そこは（農業経営の）腕次第ではないのか。私はスイカやニンジンの苗で露地栽培にも挑戦したが、獣害に遭って全部食べられた。イノシシかキツネか。また施設は、天候にも大きく左右されない。だから自分では施設園芸でやっていく。

「２人とも脱サラ組。前職の仕事が農業にもしっかり生きる」清水・田中さん

―もともと農家ではなく脱サラ組だが、前職でのスキルは農業でも生きるか？

清水 前職は土木関係の仕事をしていたので、ショベルカーとか扱っていたので、畑の整地とかには前職の経験が生きたと思う。

田中 前の会社では製品の生産管理や品質管理をしていた。だから、ミディトマトの質の管理にはうるさいつもり。あと、パソコンはしっかり使っていて、売り上げ管理、栽培スケジュールは自分でできる。施設をAIで設計したこともある。脱サラ組なら前職のスキルは生かせると思う。