『めじるしチャーム』がモデルプレス【2026年上半期 流行語大賞】に選出

イエロー株式会社

『めじるしチャーム』が、女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」の発表する2026年上半期版流行語大賞に選出されました。

読者アンケートとモデルプレス編集部の審査をもとに選ばれた20ワードのうちの一つとして、話題のスイーツやアイドルのバズフレーズと並んでランクインしています。

ランクインに、喜びもひとしお

『めじるしチャーム』は、先日、イエロー株式会社（本社：東京都渋谷区桜丘町1-4、代表取締役：阪崎英一郎、以下「当社」）が商標登録に関するお知らせを発表したばかりのアイテムです。

当社にゆかりのある商品が流行語に選ばれたことを、スタッフ一同大変光栄に受け止めています。

▶「めじるしチャーム」商標登録のお知らせ(https://goods-intl.com/blogs/column/2026_05_28)

「めじるしチャーム」(https://goods-intl.com/products/marker-charm?_pos=1&_sid=7a32de8e7&_ss=r)とは

その名のとおり、持ち物に付ける「めじるし」です。

シリコンリングで傘の持ち手やペットボトルに取り付けるだけで、似たアイテムが並ぶ場所でも自分のものがひと目で分かります。

アクリル素材にキャラクターやイラストを鮮やかにプリントできる点も、人気を支える特長です。

「便利」で「集めたくなる」

支持を集める背景には、実用性とかわいさの両立があると考えられます。

毎日使う傘やボトルに付けられる利便性に加え、デザインの魅力からつい集めたくなります。

「推し」をさりげなく持ち歩ける点も、ヒットの要因といえるでしょう。

大きく主張せず、目にするたびに気分が少し上がる。そうした距離感が、幅広い世代から支持されています。

ノベルティ・販促品として

企業ロゴやキャンペーンビジュアルを入れたノベルティとして、展示会や季節キャンペーンにもご活用いただけます。手元に残る実用品だからこそ、ブランド認知にも効果的です。

『めじるしチャーム』は、小さなサイズながら日常のちょっとした不便を解消してくれる、実用的でかわいいアイテムです。オリジナルデザインでの制作はもちろん、ノベルティやイベントグッズとしてのご活用もぜひご検討ください。

ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

本件に関するお問い合わせにつきまして

恐れ入りますが、下記リンク先のフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

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イエロー株式会社とは？

イエロー株式会社は東京・大阪を拠点とし、小物雑貨・アパレルを主体に様々なオリジナルグッズのOEM・企画販売を担うものづくりの会社です。

培ってきたノウハウを活かしクライアントのご要望に寄り添いながら、斬新で価値のあるオリジナルグッズの企画・制作のご提案をいたします。

リンク一覧

コーポレートサイト：https://www.yellows.co.jp/

最新情報：https://www.yellows.co.jp/newshttps://goods-intl.com/blogs/column

採用情報：https://www.yellows.co.jp/recruit

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会社概要

会社名：イエロー株式会社

本社所在地：〒150-6207 東京都渋谷区桜丘町1-4

代表者：阪崎英一郎