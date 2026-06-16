20～30代の資産運用実態から読み解く、「積立派」と「個別派」の意外な本音

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、6月23日（火）にセミナーを開催いたします。



詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260623-2

■セミナー内容

資産運用をしているお客様を「投信の保有者」「個別株の保有者」という、商品の軸だけで捉えていませんか？ しかし生活者は、もっと多様な「投資スタイル」の組み合わせで動いています。

近年、物価上昇や将来の不安の高まりを背景に、資産運用は若年層を中心に注目を集めています。

その実態を深堀りすると、投資スタイルによって行動や意識、感じている不安や満足度にも大きな違いがあることが明らかになりました。

本セミナーでは、クロス・マーケティングが2026年4月に実施した20～39歳を対象とした最新調査をもとに、投資スタイルを「積立投資のみ」「積立投資メイン＋個別投資」「個別投資メイン＋積立投資」「個別投資のみ」の4セグメントに分類し、それぞれの投資目的・意思決定プロセス・満足度の違いなど、若年層の資産運用のリアルを読み解きながら、マーケティングやサービス設計に活かせる示唆を解説します。

金融・サービス提供側にとって20～30代の投資参加を促進するためのヒントをぜひお持ち帰りください。



■プログラム

- 20～30代の投資実態の全体像- 4つの投資スタイル別にみる運用実態- 金融機関に求められるアプローチ- 質疑応答

■このような方にオススメ

- 金融商材／サービスに開発・販促・マーケティング等に関わられている方- 証券会社／銀行などで個人向け資産運用サービスを担当している方- 若年層（20～30代）の顧客獲得や利用促進に課題を感じている方- 商品設計やマーケティング施策に活かせる顧客理解を深めたい方- 投資未実施層の心理や行動の壁を把握したい方

■金融に関する調査結果は、こちらへ

https://www.cross-m.co.jp/report/20260526finance

■開催概要

名称：【20～30代の資産運用実態調査】から読み解く、「積立派」と「個別派」の意外な本音

日時：2026年6月23日（火）14:00～15:00

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260623-2

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。



【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp