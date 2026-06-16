2026年度 第14回 阿部興業株式会社 安全大会を開催

阿部興業株式会社

阿部興業株式会社(ABE)(新宿区：社長 阿部清光)は、「2026 年度 第14 回 阿部興業株式会社 安全大会」を下記の通り開催しました。

全国各地より建築・施工関係者約360 名が一堂に会し、会場とWEB 中継を通じて行いました。

大会では、安全実績の報告に加え、本年度の安全目標と方針を改めて確認。「労働災害ゼロ」を揺るぎない信念として掲げ、現場における安全管理の強化を共有しました。熱中症対策やPL法（製造物責任法）をはじめとする法令遵守の重要性と、その具体的な取り組み事例、さらには実際の過去の事故事例とその対策についても、現場目線での実践的な発表がなされました。

協力会社の皆様とともに、これからも「労働災害ゼロ」「良い製品」「良い施工」を追求し、

お客様へ“本物”をお届けしてまいります。

記

１．大会名 2026 年度 第14 回 阿部興業株式会社 安全大会

２．内 容 １）安全表彰

２）安全実績及び2026 年度安全目標方針

３）安全優良施工賞の現場紹介

４）安全宣言

３．開催日 第一部）2026 年6 月11 日（木） 13：30～

第二部）2026 年6 月11 日（木） 15：30～

４．大会の様子

社長 阿部清光 挨拶優良協力業者様の表彰

阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を

刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナ

ンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。

そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木

製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。

社長メッセージ