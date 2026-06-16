YouTuberヒカルとのコラボ商品『ONI BURGER』が累計販売1万食を突破！

株式会社BRISK STAND

日本一の称号を持つハンバーガーショップ「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」は、人気YouTuberヒカルとのコラボレーション商品『ONI BURGER』の累計販売数が1万食を突破したことをお知らせいたします。

当初は2026年5月末までの期間限定販売を予定しておりましたが、多くのお客様から継続販売を望む声をいただき、このたび販売期間を2026年6月30日まで延長することを決定いたしました。

さらに、販売延長を記念して、期間中にドリンクをご注文いただいたお客様へ『オリジナルONI BURGERコースター』をプレゼントするキャンペーンを実施しております。

発売以来大きな反響を獲得

『ONI BURGER』は、BRISK STANDの名物商品「切ったやつ」をベースに、ヒカル氏のアイデアを取り入れて開発されたコラボレーションバーガーです。

鬼の目をイメージした目玉焼きと、わさび醤油のアクセントが特徴で、SNSや動画配信を通じて大きな話題となりました。

販売開始以降、多くのお客様にご来店いただき、累計販売数は1万食を突破。全国のBRISK STAND店舗で想定を上回る反響をいただいております。

ヒカル×BRISK STANDが生み出した唯一無二のバーガー

BRISK STANDは「ジャパンバーガーチャンピオンシップ優勝」の実績を持つハンバーガーブランドとして、素材や調理法に徹底的にこだわった商品づくりを行っています。

今回のONI BURGERでは、BRISK STANDの看板商品である「切ったやつ」の美味しさをベースに、ヒカル氏ならではの発想を融合。

見た目のインパクトだけでなく、味わいにもこだわり抜いた商品として、多くのお客様から高い評価をいただいております。

販売期間延長記念キャンペーン

販売期間延長を記念し、期間限定でオリジナルノベルティキャンペーンを実施しております。

◻︎キャンペーン概要

期間中、ONI BURGERをご注文のうえドリンクをご購入いただいたお客様へ、

「オリジナルONI BURGERコースター」

を1枚プレゼントいたします。

※数量限定のため無くなり次第終了となります。

商品概要

商品名：ONI BURGER

【シングルパティ】1,850円（税込）

【ダブルパティ】2,700円（税込）

販売期間：2026年6月30日（火）まで

BRISKSTANDについて

神戸に本店をおくハンバーガーショップ。現在全国24店舗展開中。

和食を連想させるハンバーガーはバーガー界で唯一無二の存在。2024年『食べログ百名店』に初選出されたことを皮切りに、積極的に全国へ店舗展開をしています。

2025年には「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 」で優勝し、日本一の称号を獲得！アメリカ/インディアナポリスで行われた世界大会の出場経験もあります。

また2026年に発表された食べログ百名店にも2度目の選出を果たしました。

公式サイト：https://brisk-stand.com/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@briskstand

公式Instagram：https://www.instagram.com/briskstand_official/

店舗一覧

【北海道】札幌店

【関東】浅草店、鎌倉店、歌舞伎町店、新宿店、表参道店、麻布十番店、水道橋店、中目黒店、恵比寿店、池袋サンシャイン店、北千住店

【甲信越】新潟店

【中部】岡崎店、名古屋栄店、松坂店

【関西】神戸本店、梅田店、姫路店、京都店、ららぽーと堺店

【四国】徳島店

【九州】日田豆田店

【沖縄】名護店

※2026.6.12現在