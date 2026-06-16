ご飯作りがグッとラクになるこだわりが満載！『れもんのおいしくて絶賛！てま抜きごはん』が発売

Nadia株式会社

Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア「Nadia（ナディア）」（URL：https://oceans-nadia.com/）で活躍する、てまは抜いても愛情も栄養もたっぷりなレシピ、そんな「てま抜きごはん」が大好評のNadia Artistのれもんさんの初のレシピ本『れもんのおいしくて絶賛！てま抜きごはん』（ワン・パブリッシング、1,250円（税込））が出版されました。

子育て中の「完璧に作らなきゃ」を「ママの笑顔」に変えるてま抜きごはん

小さい頃から料理が大好きだったれもんさんですが、いざ育児が始まると毎日が一変。思うように進まない家事や泣き止まない子どもに直面し、「完璧に作らなきゃ」というプレッシャーから心も体も追い詰められ、料理が嫌いになりそうになったこともあったそうです。

そんなとき、「時間をかけてイライラするより、ママがニコニコしているほうが、子どもにはいちばんの栄養」と気づいたというれもんさん。無駄な工程をできるだけ省き、身近な道具を使いたおす現在の“てま抜き”スタイルが生まれました。

れもんさんのレシピは、キッチンに立つ人の心をふわっと軽くし、今しかない子どもとの大切な時間を守るためのアイデアにあふれています。難しい工程や特別なテクニックは一切なく、誰が作っても迷わず同じ美味しさにたどり着ける「再現性の高さ」を何よりも意識して作られているそう。

今回の本には、そんなおうちごはん作りがグッと楽になるれもんさんのこだわりが満載。料理が苦手な人でも失敗せず作れるレシピばかりで、フライパンひとつでできる「ワンパン完結レシピ」が66品、さらに「包丁を使わないレシピ」が74品も掲載されています。

ほかにも、お肉のパックをまな板代わりに使ってキッチンバサミでカットしたり、散らばりやすい野菜をフライパンの上で直接切ったりと、身近な道具の賢い使い方をたっぷりと掲載。副菜は電子レンジにおまかせするなど、洗い物を少なくする技も徹底されています。

子ども用にわざわざ取り分ける必要がなく、一気に作れるのも魅力。しかも、大人もひと口食べてしっかり「美味しい！」と大満足できる絶妙な味付けです。

れもんさんの工夫が凝縮！本書の注目パートをご紹介

「今日のごはん、どうしよう…」という悩みに寄り添う、れもんさん流のテクニックが詰まった本書の見どころをご紹介します。時短なのにしっかり美味しく、作る人が疲れないためのヒントをたっぷり収録。ぜひ、チェックしてみてください。

20～30分で完成！1週間の献立

こちらは主菜・副菜・汁物が、トータル20～30分で完成する献立を提案している章です。「和えるだけ」「レンジにお任せ」など、火を使わない簡単副菜をフル活用しながら、美味しさも栄養も妥協なし。週の始まりから疲れのたまる週末まで、忙しいあなたを助けてくれる心強い味方です。

ボリューム満点！肉・魚介・大豆製品のおかず

肉・魚介・大豆製品と、その日の食材からメインおかずを選べる便利なパートです。味付けから調理までフライパンひとつで済ませて洗い物を減らす工夫や、お魚が苦手な子どもでもパクパク食べられる絶品レシピが満載。家族みんなが大満足できる、ボリューム満点のおかずが勢ぞろいです。

野菜嫌いを克服！野菜のおかず

子どもの野菜嫌いに悩むママ・パパへ向けた、野菜別のおかず作りのヒントが集まった章です。子どもが嫌がる「苦み」や「噛み切れなさ」を切り方ひとつで解決するアイデアを紹介しています。あと一品に困ったときに、ぜひどうぞ。

忙しい毎日の救世主！10分でパッと作れる「てま抜きおかず」

本書に掲載されているレシピの中から、忙しい夕方でも10分で完成し、大人も子どもも大満足できる「てま抜きおかず」を3品厳選してご紹介します。洗い物や調理のてまを最小限に抑えた、れもんさんならではの最強時短術が詰まったレシピばかりです。

使う油は大さじ1！さばの竜田焼き

「子どもに魚を食べてほしいけれど、調理や後片付けが面倒…」そんな悩みを吹き飛ばしてくれるお魚レシピです。使う油はたったの大さじ1とヘルシーながら、少ない油でもパリパリジューシーな仕上がりに。味付けに使う調味料は醤油のみ、工程もシンプルなので、忙しい夕方に大助かりです。

▶子供ウケ抜群！【鯖の竜田焼き】(https://oceans-nadia.com/user/1087071/recipe/521282)

インスタで135万回再生！ふわふわかにしゅうまい

SNSでもバズった、大人気レシピです。なんと包丁・まな板は一切使わず、調理から仕上げまで電子レンジ対応のお皿ひとつで完結。ポリ袋の中でえのきをキッチンバサミでカットし、材料をこねたら、キャベツを敷いたお皿に並べて電子レンジで5分加熱するだけ。そのまま食卓に出せるので洗い物も最小限に抑えられます。

▶インスタで135万回再生！【カニふわ焼売】(https://oceans-nadia.com/user/1087071/recipe/495460)

家族が大絶賛！豚こま南蛮

みんなが大好きなチキン南蛮を、手軽な豚こま肉でアレンジ。火の通りが早く肉も柔らかく仕上がるので、小さなお子さんでも無理なく美味しく食べられます。南蛮に欠かせないタルタルソースは電子レンジだけで作れる驚きのアイデアも。家族から「また作って！」とリクエストされること間違いなしの一品です。

▶家族が大絶賛！【豚こま南蛮】(https://oceans-nadia.com/user/1087071/recipe/514168)

忙しい毎日のごはん作りを、完璧を目指すよりも心地よく、そして家族みんなで笑顔になれる時間に。そんな温かいメッセージと、驚くほど実践しやすい時短テクニックがぎゅっと詰まったれもんさんの最新レシピ本を、ぜひ手に取ってみてください。

商品概要

『れもんのおいしくて絶賛！てま抜きごはん』

定価：1,250円（税込）

発売日：2026年6月16日

出版社：ワン・パブリッシング

全国の書店、もしくはネット書店にてぜひお買い求めください。

▶Amazonはこちら(https://www.amazon.co.jp/dp/4651205925)

▶楽天ブックスはこちら(https://books.rakuten.co.jp/rb/18601136/)

＜れもん・プロフィール＞

石川県在住、2児の母。家にある身近な調味料で作れる手軽な“てま抜きレシピ”が大きな話題を呼び、インスタグラムのフォロワー数は17万人超、SNSの総フォロワー数は25万人超を誇る。子育て中ならではの視点から、「てまは抜いても、愛情も栄養もたっぷり」をモットーに、親子で一緒に美味しく食べられる優しい味付けのおうちごはんを提案。特別な調理家電を使わず、フライパンひとつで完結するメインおかずや、電子レンジで一発で作れる副菜など、忙しいママの心に余裕が生まれ、子どもとのゆとりある時間を増やせるような時短アイデアが日々多くの共感を集めている。

インスタグラム：@mgmg_remon

▶れもんさんのNadiaのレシピページはこちら(https://oceans-nadia.com/user/1087071)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,100名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2026年6月時点で合計約8,200万人にのぼり、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp