全国初のフェーズフリー認証商品常設コーナー誕生「Lots INOUTDOOR」が６月２６日オープン

有限会社ベルネット

有限会社ベルネット（本社：東京都八王子市、代表取締役：鈴木一弘）は、2026年6月26日（金）、イオン八王子滝山（東京都八王子市）に、アウトドア・キャンピングカー・スペシャルティコーヒーを融合した新たなライフスタイル拠点「Lots INOUTDOOR」をグランドオープンいたします。店内には全国初のフェーズフリー認証商品常設コーナーや、都内唯一のCAPTAIN STAG STAND等を併設しています。

Lots INOUTDOOR（イオン八王子滝山）イメージ

本施設は、2026年4月24日に八王子市と締結した「フェーズフリーの普及啓発に関する協定」後、初となる具体的な取り組みです。

店舗内には、全国初となるフェーズフリー認証商品常設コーナーを設置（※）。アウトドア用品やライフスタイル商品を通じて、防災を特別なものではなく日常生活の延長として実践する「備えない防災」の考え方を発信します。

近年、自然災害の激甚化・頻発化を背景に、政府は防災庁設置に向けた準備を進めています。また、内閣府では「フェーズフリー等促進検討会」が発足し、防災を日常生活に取り込む新たな社会づくりの議論が進められています。こうした動きを背景に、自治体・企業・市民が連携して地域の防災力を高める取り組みへの関心も高まっています。

Lots INOUTDOORは、こうした社会的要請に応えながら、地域からフェーズフリーの実践モデルを発信する新たな拠点として誕生します。

（※）フェーズフリー協会認証商品を専門的に常設展示・販売する売場として全国初（2026年6月当社調べ）

■オープンの背景「防災は必要だと思う。でも続かない。」

災害への備えの必要性は広く認識されている一方、防災用品を購入しても使われないままになってしまう、備蓄が長続きしないといった課題があります。

そこで近年注目されているのが「フェーズフリー」という考え方です。

フェーズフリーとは、平常時と非常時を分けて考えるのではなく、日常的に利用する商品やサービスが災害時にも役立つ社会を目指す考え方です。

アウトドア用品やキャンピングカーは、レジャーや趣味として楽しめるだけでなく、停電や災害時にも活用できる代表的なフェーズフリーアイテムです。

有限会社ベルネットは、この考え方をより多くの方に体感していただくため、八王子市との協定締結を機に、地域の暮らしの中で自然に防災力を高める場づくりを進めています。

Lots INOUTDOORではモバイル電源、LEDランタン、ポータブル通信機器、防災用品など、日常でもアウトドアでも災害時でも活躍する商品を展開します。

■八王子市との協定を契機とした取り組み

全国初となるフェーズフリー認証商品常設コーナー（イメージ図）

2026年4月24日、八王子市と有限会社ベルネットは、フェーズフリーの普及啓発に関する協定を締結しました。

本協定は、市民一人ひとりが無理なく防災に取り組める地域づくりを推進することを目的としています。

Lots INOUTDOORは、その協定締結後初となる具体的な実践拠点です。

店内には全国初となるフェーズフリー認証商品常設コーナーを設置し、日常生活の中で役立つ商品を実際に手に取りながらフェーズフリーの考え方を学ぶことができます。

「防災用品売場」ではなく、「暮らしを豊かにする商品売場」として展開することで、誰もが自然に防災へ関心を持つきっかけづくりを目指します。

■フェーズフリー認証キャンピングカーも展示

八王子市との協定締結式

店内では、日本特種ボディー株式会社が製造する日本初のフェーズフリー認証キャンピングカー「EXPEDITION STRIKER」や同認証取得車両「KAGAYAKI」なども展示します。

同車両は、旅行やアウトドアなどの日常利用だけでなく、災害時には電源供給や通信拠点としての活用も想定された新しいモビリティです。

平時の楽しさと有事の安心を両立する「フェーズフリーモビリティ」の可能性を実際に体感いただけます。

■アウトドア・キャンピングカー・コーヒーが融合する新しい地域拠点

フェーズフリーモビリティの「EXPEDITION STRIKER」（左）と「KAGAYAKI」（右）

アウトドアは自然を楽しむ文化であると同時に、災害時に役立つ知識や道具に触れる機会でもあります。Lots INOUTDOORでは、「LIFESTYLE & OUTDOOR」をテーマに、アウトドアと日々の暮らしをつなぎながら、楽しみの延長線上で自然と防災力を高めるライフスタイルを提案します。

・DULTON Premium SHOP

人気インテリアブランドDULTONの世界観を体感できるプレミアムショップを展開。

・CAPTAIN STAG STAND

都内唯一のCAPTAIN STAG STANDを併設。

・Khazana Coffee

八王子で人気のスペシャルティコーヒー店「Khazana Coffee」が出店。

厳選したコーヒー豆を自家焙煎し、一杯ずつ丁寧に抽出した豊かな味わいを提供します。Lots INOUTDOOR内のKhazana Coffeeでは「宝物のようなコーヒー体験」をコンセプトに、地域の人々が自然に集い交流する場づくりにも取り組みます。

・八王子ブランドコーナー

地域ならではの商品やお土産を取り揃え、八王子の魅力発信にも取り組みます。

■6月26日より「グランドオープン記念イベント」を開催

「Khazana Coffee」ロゴ（左）と多彩なアウトドアブランドを揃える店内（右）

＜主なオープニングイベント＞

フェーズフリー体験「世界にひとつだけのオリジナルサンシェードを作ろう！」（6/26開催）

日常と非常時をつなぐ“フェーズフリー”の考え方を、楽しみながら体験できるイベント

チェンソーアートショー（6/27開催）

国内外で活躍するチェンソーアーティスト栗田宏武氏によるライブパフォーマンス

そのほかにも以下オープニングイベントを行ってまいります。

- 数量限定！お菓子福バケツ- グランドオープン記念 福引- グランドオープン記念 オリジナルジュートバッグプレゼント- ハイキュー×コールマングッズフェア- シークレットお笑い芸人来店イベント「お笑い芸人がやってくる！」

※ 詳細は公式HPやSNSにて随時発表予定

■代表コメント

LotsINOUTDOORのオープニングイベント

代表取締役社長 鈴木一弘

「Lots INOUTDOORは、アウトドアショップでもあり、地域の交流拠点でもあり、そして新しい防災文化を育む場所でもあります。

私たちは、防災を義務や負担として捉えるのではなく、日々の暮らしを楽しむ延長線上にあるものとして提案したいと考えています。

八王子市との協定をきっかけに、この場所からフェーズフリーの考え方を広げ、地域のレジリエンス向上に貢献してまいります。」

日本特種ボディー株式会社 代表取締役 蜂谷慎吾氏

日本特種ボディーでは、キャンピングカーを“旅の道具”だけでなく、“地域を支えるモビリティ”として活用する可能性を追求しています。

Lots INOUTDOORは、アウトドアやキャンピングカーを通じて、平時の楽しさと有事の備えを自然につなげる新しい拠点です。

フェーズフリー認証キャンピングカー「EXPEDITION STRIKER」などの展示を通じて、多くの方にモビリティの新たな価値を体感いただくとともに、地域における防災力向上やレジリエンス強化の可能性を感じていただけることを期待しています。

■今後の展望

有限会社ベルネットでは、Lots INOUTDOORを通じて、アウトドア・防災・地域コミュニティをつなぐ「八王子モデル」の構築を目指しています。

今後は、フェーズフリーの考え方を地域社会へ広げる拠点として、行政・企業・市民との連携を推進するとともに、本取り組みで得られた知見を活かし、地域に根差したフェーズフリー普及モデルの確立に取り組んでまいります。

さらに、地域企業や各種団体との協働を通じて、より多くの市民が日常の中で自然に防災を取り入れられる環境づくりを進めてまいります。

■店舗概要

店舗名：Lots INOUTDOOR

グランドオープン：2026年6月26日（金）

所在地：〒192-0011東京都八王子市滝山町1-885-1イオン八王子滝山 North101

営業時間：10:00～19:00

定休日：なし

公式サイト：https://lotsinoutdoor.jp/

運営会社：有限会社ベルネット

■ 会社概要

会社名：有限会社ベルネット

所在地：東京都八王子市宇津貫町1554-1

代表者：代表取締役 鈴木一弘

事業内容：キャンピングカーのレンタル・販売・整備、RVパーク運営、アウトドア関連事業

URL：https://bngroup.jp/