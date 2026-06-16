世界中で愛される高級包丁ブランド「旬」より本革製の包丁専用ケースが新登場！

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：遠藤 浩彰）は、欧米を中心に現在世界60カ国以上で展開しているブランド「旬」より、大切な包丁を安全に保管し、持ち運びの際の刃こぼれやケガを防ぐ本革製ケース3種類を2026年6月16日（火）より貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、ホームセンター、量販店など※1にて順次販売を開始いたします。

※1 店舗によって入荷日が前後いたします。

商品はこちら： https://store.kai-group.com/shop/r/r100524/

今回新しく発売される「旬 レザーシース」は、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に作り上げた本革製の包丁専用ケースです。パーリングナイフ、ユーティリティーナイフ、ステーキナイフ等の小さな包丁に適した「レザーシース S」、三徳・切付・シェフズ等の大きいサイズの包丁を安全に収納できる「レザーシース L」、そして最大4本の包丁を同時に収納できる「レザーロールケース」の3種類を発売いたします。

包丁の保管時や持ち運び時に刃先を守り、刃こぼれやケガの防止に役立つほか、落ち着いた黒色のレザーが包丁を美しく引き立て日々のキッチンライフをサポートします。

貝印は、今後も皆様の調理シーンを楽しく豊かにするアイテムをお届けし、充実したキッチンライフを提供してまいります。

商品ラインナップ

■旬 レザーシース Ｓ

価格：6,600円(税込)

商品はこちら：https://store.kai-group.com/shop/g/g000AP5404/

■旬 レザーシース L

価格：8,800円（税込）

商品はこちら：https://store.kai-group.com/shop/g/g000AP5405/

■旬 レザーロールケース

価格：27,500円（税込）

商品はこちら：https://store.kai-group.com/shop/g/g000AP5406/

商品特長

■着脱しやすいボタン式

留め具は、スムーズな脱着が可能なボタン式を採用。

本体色と同じ黒色にすることで統一感を演出します。

■最大4本の包丁を収納

大切な包丁を安全に保管し、持ち運びの際の刃こぼれやケガを防ぎます。

■2サイズ展開

Sサイズ：パーリングナイフ、ユーティリティーナイフ、ステーキナイフ等の小さな包丁を安全に収納。

Lサイズ：三徳、切付、シェフズ等の大きいサイズの包丁を安全に収納。

■持ち運び安い革紐式を採用

留め具は、シャープな印象を与える革紐式を採用。

黒色の化粧箱に蓋の中央には「旬」のロゴを配置しシックなデザインに。

「旬」ブランド概要

「旬」は、2000年に欧米向けの販売を開始し、2022年10月には累計出荷本数1,000万丁を超えるなど、欧米を中心に、現在世界60カ国以上で展開するブランドです。有名シェフや料理研究家の方々から一般のお客様まで幅広い層から厚い支持を受けています。もともと海外向け製品として企画されていた「旬」は、売り上げの約9割が海外であり、中でもアメリカで最も多く展開されています。

「旬」公式サイトURL：

https://www.kai-group.com/products/brand/shun/

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼CEO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com