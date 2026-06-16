葬祭業界の2040年問題に、AI・DX・M&Aの実務解を提示『2040年葬儀・ライフエンディング業界 Ver3.0補強改訂版』発刊へ

AgeRobotics株式会社2040年葬儀・ライフエンディング業界Ver3.0 補強改訂版～AIを活用した人時生産性の向上と業界再編のM＆A～

AgeRobotics株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白石和也、以下「AgeRobotics」）は、葬儀・ライフエンディング業界向けの実務書『2040年葬儀・ライフエンディング業界 Ver3.0補強改訂版 ～AIを活用した人時生産性の向上と業界再編のM&A～』を発刊したことをお知らせします。

本書は、超高齢社会・多死社会の進行、労働人口の減少、葬儀単価の下落、ポータルサイトによる価格透明化、そして上場企業・PEファンドを含むM&Aによる業界再編の加速を背景に、葬儀社が持続的に成長するための経営戦略を体系化したものです。葬儀社の経営者・幹部・現場リーダー・システム責任者・人事責任者に向け、AI・DX・採用・M&A・海外事例・チェックリストまでを一冊に整理しました。

発刊の背景：葬祭業界に迫る「件数増・人手不足・単価下落・業界再編」

日本は2040年に向けて高齢化と多死社会がさらに進行し、葬儀件数の増加と労働人口の減少が同時に進む局面に入っています。現場では、夜間対応、見積作成、発注、遺影写真制作、請求・入金管理、アフターセールスなど、多くの業務が依然として人手に依存しており、人材不足が経営の制約となっています。

一方で、家族葬・一日葬・直葬の浸透、インターネットによる価格比較の一般化、異業種参入により、従来の「葬儀単価×件数」に依存した収益モデルは変化を迫られています。さらに近年は、上場企業、互助会系企業、仏壇・総合事業者、PEファンドによるM&Aが加速し、地域密着型の中小葬儀社も業界再編の波と無関係ではいられなくなっています。

本書では、こうした構造変化に対して、葬儀社が単なる施行業者にとどまらず、終活・相続・不動産・遺品整理・介護施設紹介なども含めた「終活総合サービス業」へ進化するための実務的な道筋を提示します。

本書の主な特徴

2040年葬儀・ライフエンディング業界の未来図1. AI・DX・AXを葬祭業の実務に落とし込む

紙・電話・FAX中心の業務をデジタル化するだけでなく、ワークフロー自動化、生成AI・AIエージェント活用までを「葬祭DX三層モデル」として整理。スマート葬儀、スマートコール24（開発・提供予定）、スマート遺影写真など、現場の人時生産性向上に直結する論点を解説します。

2. 業界再編M&Aの最新動向を体系化

燦ホールディングス、きずなホールディングス、こころネット、ティア、金宝堂ホールディングス、NIC（日本企業成長投資）など、近年の主要M&A事例を整理。売却・買収を検討する事業者に向け、評価軸、PMI、企業価値向上の実務ポイントを解説します。

3. 葬儀社の「総合サービス業化」と顧客LTV最大化を提案

葬儀後の法要、仏壇・墓、相続、不動産売却、遺品整理、老人ホーム紹介などを含むライフサイクル全体を捉え、葬儀社が顧客接点を拡張するための収益モデルを提示します。

4. 採用難時代の人材戦略を再構築

葬祭業の有効求人倍率上昇、人材不足、定着率、キャリアパス設計を踏まえ、スマート葬儀ジョブを含む人材紹介・採用戦略の考え方を整理。人事責任者が実務に使える視点を盛り込みました。

5. 海外編・チェックリスト・用語集まで収録

アメリカ、台湾、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポールのライフエンディング業界を概観し、日本市場への示唆を整理。巻末には自己診断チェックリスト、用語集、出典・参考データ一覧を収録予定です。

想定読者- 葬儀社・互助会・ライフエンディング関連企業の経営者、役員、事業責任者- 葬儀部門責任者、現場リーダー、葬祭ディレクター- DX推進担当者、システム責任者、業務改善担当者- 人事責任者、採用担当者、教育・定着支援担当者- M&A・事業承継を検討する葬儀社、関連事業者、金融機関、士業、投資家著者コメント

「葬祭業界は、死亡数の増加、人材不足、単価下落、価格透明化、M&Aによる業界再編という複数の構造変化に同時に向き合っています。一方で、AI・DXを正しく活用すれば、人が本来注力すべきグリーフケアや提案業務に時間を戻し、葬儀社が地域の終活総合サービス業へ進化することができます。本書が、葬儀社の皆様にとって、2040年に向けた現実的な経営判断の一助となれば幸いです。」

AgeRobotics株式会社 著者一同

書籍概要

購読者・読者向け特典／関連企画

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178718/table/4_1_0acd1da2fca89b48628c5825b6bb271f.jpg?v=202606160451 ]

AgeRoboticsでは、葬儀業界の経営者・幹部・現場リーダー向けに、葬祭DX／AX、M&A、採用、人材戦略、海外事例、補助金情報などをテーマにしたオンラインセミナー、個別相談会、現場見学・体験会、業界カンファレンス・展示会での情報発信を継続的に実施しています。

スマート葬儀公式サイト：https://smartsougi.jp

スマート葬儀ジョブ公式サイト：https://smartsougi-job.jp/

AgeRobotics株式会社について

AgeRobotics株式会社は、「超高齢化社会を再設計する」をテーマに、葬儀領域を起点としたDX／AX支援を展開しています。エンディング業務向けクラウド型葬祭管理システム「スマート葬儀」を中核に、AI遺影写真、AIコールセンター、葬儀業界専門の転職・求人・人材紹介、M&A・事業承継支援などを組み合わせ、葬儀社の人時生産性向上と総合サービス業化を支援しています。

会社名：AgeRobotics株式会社

代表者：代表取締役CEO 白石和也

設立：2025年12月11日

所在地：

＜本社＞

東京都渋谷区神南1丁目6-5 SHIBUYA WayP 9階

＜福岡支社＞

福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1-3 リクルート天神ビル 4階

事業内容：

ソフトウェア開発・提供事業

人材プラットフォーム事業

コンサルティング事業

AgeRobotics公式サイト：https://agerobotics.jp/