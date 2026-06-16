株式会社ウィルグループ代表の角 裕一が、日本人材派遣協会の会長に就任

株式会社ウィルグループ

株式会社ウィルグループ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：角 裕一、以下「当社」）は、この度、当社の代表取締役社長である角 裕一が、一般社団法人 日本人材派遣協会（以下「派遣協会」）の会長に就任したことをお知らせいたします。

角は、本日2026年6月16日（火）に開催された派遣協会の理事会で会長に選出され、承認されました。

任期は本日より、2年後の定時総会開催日までとなります。

派遣協会のWebサイトにて、会長就任にあたっての角のメッセージをご覧いただけます。

https://www.jassa.or.jp/association/message/

■一般社団法人 日本人材派遣協会について

派遣協会は、派遣事業を展開している派遣会社を中心に796社（2026年4月1日現在）の会員で構成される派遣事業者の団体です。派遣事業の健全な発展を目的とし「派遣法・労働関係法令への対応」と「派遣社員へのキャリア形成支援のサポート」を中心に会員の適正な事業運営を支援しています。

一般社団法人 日本人材派遣協会 会長角 裕一（株式会社ウィルグループ 代表取締役社長）

＜略歴＞

1980年千葉県生まれ。大学卒業後、2003年4月に株式会社セントメディア（現ウィルオブ・ワーク、当社子会社）に新卒入社。2009年4月株式会社セントメディアフィールドエージェント（現ウィルオブ・ワーク）転籍。同社 営業本部長、取締役就任等を経て、2018年7月株式会社ウィルグループの執行役員に就任。2021年4月株式会社ウィルオブ・コンストラクション（当社子会社）の代表取締役社長就任、2022年6月株式会社ウィルグループ取締役を経て、2023年6月同社代表取締役社長に就任。2026年6月、派遣事業者による団体である一般社団法人 日本人材派遣協会の会長に就任。

株式会社ウィルグループについて

当社グループは『個と組織をポジティブに変革するチェンジエージェント・グループ』をミッションに掲げ、私たち自身が成長し続け、全てのステークホルダーのワークスタイル、ライフスタイルの変革につながる“ポジティブな選択肢”を増やしていきたいという思いのもと、セールス分野、コールセンター分野、 ファクトリー分野、介護分野、建設分野など、カテゴリー特化型の人材サービス（人材派遣、業務請負、人材紹介）を主とする人材ビジネスを国内外で展開しています。

当社に関するより詳しい情報は、https://willgroup.co.jp/をご覧ください。

【会社概要】

商 号 ： 株式会社ウィルグループ

本 社 ： 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー27階

設 立 ： 2006年4月

代 表 ： 代表取締役社長 角 裕一

資 本 金 ： 22億（2026年3月末現在）

従 業 員 数 ： 9,005名(2026年3月期：連結)

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willgroup.co.jp/