あっとほぉーむカフェが、万世橋警察署主催「女性に対する防犯被害防止教室」「痴漢被害等撲滅キャンペーン」に参加いたしました。

インフィニア株式会社

インフィニア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：深沢孝樹）は、運営する「あっとほぉーむカフェ」のメイド4名が、万世橋警察署が実施する「女性に対する防犯被害防止教室」「痴漢被害等撲滅キャンペーン」に参加したことをお知らせいたします。

護身術を教わり、メイド同士で実践

本キャンペーンは、地域の施設や店舗と警察が連携し、女性に対する防犯被害の防止および防犯意識の向上を目的として実施されている取り組みです。

当日は、万世橋警察署員の皆さまのご指導のもと、護身術教室や、防犯啓発のコメント入りウエットティッシュの配布や注意喚起の呼びかけを行い、身近に潜む女性を標的にした犯罪に対する、犯罪を防ぐ意識づくりを地域一丸となって発信いたしました。

「女性に対する防犯被害防止教室」の参加者の皆様

はじめに、万世橋警察署 豊田紀明署長より、盗撮や痴漢等、身近に潜む女性に対する犯罪の現状（発生しやすい場所や時間帯）および防犯のポイントについてお話しいただきました。

署長は「エスカレーター等の段差がある場所では、後方を意識してたまに振り返るだけでも犯行の抑止につながる」など、即座に導入できる防犯対策を提示。これを受け、あっとほぉーむカフェのメイドたちも「すぐに実践に移したい」と防犯に対する決意を語りました。

万世橋警察署 豊田紀明署長防犯に関するVTRを真剣に視聴する参加者たち万世橋警察署員の方から直接ご指導いただきましたお手本を見て実践するメイドたち

次に行われた「護身術教室」では、強い力で腕などを掴まれた際にも、振りほどくことができる方法が指導されました。あっとほぉーむカフェ プレミアムメイド ちあきゃんは、「特別な力や運動神経は必要なく、コツさえ知れば誰でも簡単にできる内容でした。今回参加できなかったメイド仲間や、お嬢様（女性客）にも広く伝えていきたいです」と語りました。

万世橋警察署の署員は、「何よりも大切なのは”逃げる”こと。無理に対抗したり相手を捕まえようとしたりせず、まずは身の安全を最優先に確保してほしい」と、護身術の本質について注意を促しました。

警視庁のシンボルマスコット「ピーポ君」と記念撮影防犯を呼び掛けながらウエットティッシュを配りました

最後に、秋葉原駅電気街口にて痴漢被害撲滅を呼びかける街頭啓発活動が行われました。 参加者は、警視庁の防犯アプリ「デジポリス」をダウンロードできるQRコード付きのウェットティッシュを配布。同アプリは、画面表示や音声で周囲に助けを求められる「痴漢撃退機能」などが搭載された、手軽に使える防犯ツールです。参加したメイドたちも以前の活動をきっかけにダウンロードを済ませており、万が一の事態に備えるとともに、同世代や駅の利用者へ向けて積極的なアプリの普及啓発を行いました。

あっとほぉーむカフェは、秋葉原を中心に展開するメイドカフェブランドとして、国内外から訪れる多くのお客様をお迎えしております。

エンターテインメントを通じて「楽しい体験」を提供するだけでなく、地域社会の一員として安心・安全な街づくりに貢献することを重要な使命と考えております。

今後もインフィニア株式会社は、地域社会および関係機関との連携を一層強化し、企業としての社会的責任を果たしながら、秋葉原の健全で魅力ある街づくりに貢献してまいります。

あっとほぉーむカフェ

『ご主人様・お嬢様とメイド』という独特なメイドカフェの世界観をポップなカルチャーとして確立したメイドカフェ

メディアでおなじみの美味しくなるおまじない「萌え萌えきゅん」を生み出し、インターネットを中心に流行した言葉「萌え～」で2005年ユーキャン流行語大賞トップテンを受賞。

202年には創業20周年を迎え、現在秋葉原に８店舗、大阪に３店舗展開し、2025年には名古屋に2店舗同時オープン。メイド歴21年のレジェンドメイドhitomiを筆頭に650名以上のメイドが在籍。

2020年よりメタバース上で営業するバーチャル店舗「バーチャルあっとほぉーむカフェ」もオープン。現在バーチャルメイドは店舗とは別に60名が在籍。

海外からのお客様、女性ひとりのお客様、小さいお子様のいるご家族でも入りやすい「安心・安全・健全」なエンターテインメントを推奨し、観光地としても人気のカフェスタイルのテーマパークです。

■あっとほぉーむカフェ公式HP

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