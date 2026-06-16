【TikTok Shop Japan主催 ｜ 動スク共催】日本ローンチ1周年記念のEC事業者向け特別セミナーを6月18日(木)に開催！先行者メリットを掴む新戦略と限定出店支援制度を大公開
動スク株式会社（本社：兵庫県、代表：王 明陽）は、2026年6月18日（木）17:00より開催される、TikTok Shop Japan主催のオンラインセミナー「TikTok Shop Japan 1周年記念セミナー：急成長プラットフォームで勝ち残る新戦略～既存のEC資産を活かした「発見型EC」への参入と、限定インセンティブ大公開～」に共催として参画いたします。
本セミナーには、プラットフォームの運営側と現場で実践・支援をリードする双方の視点からリアルな戦略をお伝えすべく、TikTok Shopのパートナーマネジメントを統括する田上 勇樹氏（TikTok Shop Partner Management Lead）と、動スク株式会社代表の王 明陽（本社：兵庫県）が登壇し、既存のEC資産を活かした「発見型EC」への参入ステップや、出店事業者向け支援制度（SKMプログラム等）について詳しく解説いたします。
▼詳細・お申し込みはこちら
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9LGo4_RZ_4fg2fVseL5gtqvKz_sNxwzqlt_nquchJ_1h0_w/viewform
なぜ今、「TikTok Shop」なのか？
日本市場ローンチから1年を迎え、急速に市場を拡大している「TikTok Shop」。
従来の「検索型EC」とは異なり、ユーザーの興味関心にパーソナライズされた動画やライブ配信から
購買を生む「発見型EC」として、今、注目を集めています。
一方で、国内でも活用は着実に広がっており、市場は今まさに拡大フェーズにあります。
こうした市場環境のなか、今参入することは先行メリットを生かす大きな機会となります。
そこで本セミナーでは、既存のECアセットを活かしながら、新たな販路としてTikTok Shopで
売上を伸ばすための新戦略を、運営チーム直伝の情報とともにお届けします。
本セミナーの主な内容・見どころ
・ TikTok Shop最新市場動向
・ 売上を伸ばしているショップの成功事例
・ 出店方法と運営のポイント
・ 出店事業者向け支援制度（SKMプログラム等）
このような企業様・EC事業者様に向けて開催
・既存の主要ECモール以外の「次の柱」となる販路・ECモールを増やしたい
・Z世代をはじめとする若年層・新たな顧客層へのアプローチを強化したい
・TikTok Shopへの出店を検討しているが、何から始めていいか分からない
・動画販売やライブコマース、クリエイター連携に興味がある・実践したい
イベント開催概要
「 TikTok Shop Japan 1周年記念セミナー：急成長プラットフォームで勝ち残る新戦略
～ 既存のEC資産を活かした「発見型EC」への参入と、限定インセンティブ大公開 ～」
開催日時
2026年6月18日（木） 17:00～19:00（予定）
形式
オンライン開催（Larkを使用予定）
※ZoomやGoogle Meetと同様に、ブラウザやアプリからご参加いただけるツールです。
参加費
無料
主催：TikTok Shop Japan
共催：動スク株式会社
▼詳細・お申し込みはこちら
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9LGo4_RZ_4fg2fVseL5gtqvKz_sNxwzqlt_nquchJ_1h0_w/viewform
会社名 動スク株式会社
所在地 兵庫県神戸市中央区相生町5丁目10-18
代表者 代表取締役 王明陽
設立 2025年11月
事業内容：TikTok Shopを活用した動画コマース教育事業、SNSマーケティング支援、クリエイター育成
URL：https://dosuku.com/