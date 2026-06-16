スーパーマーケットの東光ストアでカインズオリジナル商品の取り扱いをスタート

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、アークスグループの株式会社東光ストア（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：広中 裕之）が運営するスーパーマーケットにおいて、カインズオリジナル商品の取り扱いを開始することをお知らせします。

6月17日（水）にリニューアルオープンをする「東光ストア 北栄店」での取り扱いを皮切りに、順次取り扱い店舗を拡大する予定です。これにより、道内の東光ストア店舗にて、清掃用品やキッチン用品を中心とした人気のカインズオリジナル商品をお買い求めいただけます。

常に品質・価格にこだわりながら、地域に根差した価値ある商品・サービスを提供することで、お客様のくらしをより楽しく、豊かにしていきたいというカインズと東光ストアのビジョンが一致し、今回の取り組みとなりました。

札幌市内を中心に数多くの店舗を構える東光ストアの売り場にカインズオリジナル商品を展開することで、これまで商品に触れたことがなかったお客様にもその価値をより身近に感じていただけるものと期待しています。今後もお客様のニーズに合わせ、取り扱い商品や売り場を拡大していく予定です。

カインズは今後も、カインズオリジナル商品をお買い求めいただける環境と商品カテゴリを拡大させることで、お客様のより楽しい、より豊かなくらしの実現に貢献してまいります。

主な取り扱い商品 ※全て税込価格

蓋を開けずに切れる 抗菌まな板シート 5m 498円

まな板の上に敷けば、雑菌の付着も気にならない。食材ごとにまな板を洗う手間も減り、調理もスムーズに。

シリコーン製フードカバー 20cm 598円

お皿にかぶせ、カバー中央を押すことでしっかり密閉。いつもの食器をそのまま保存容器代わりに活用できる。

ふるだけボトルクリーナー 200ｇ 498円

セラミックス粒子が汚れ・ニオイをしっかり吸着し、水と一緒にふるだけで茶渋もスッキリ。約40回分。

オイルスプレー ホワイト 498円

簡単操作で細かい霧状に噴射できるため、使用量を抑えられる。オーブン料理の表面にスプレーすれば香ばしくカリカリに。

＜東光ストアについて＞

株式会社東光ストアは、札幌市内を中心に展開するスーパーマーケットチェーンです。「いいもの東光！いいもの安く！」をスローガンに、「親切」「清潔」「良い品質」「値の安い」「安全・安心」という5つの指針を掲げ、地域に根差した価値ある商品・サービスを提供することで、お客様に満足していただける企業を目指しています。

＜アークスグループについて＞

アークスグループは、北海道・東北・北関東に拠点を置くスーパーマーケット10社とその他の事業会社1社を擁する食品流通グループです。株式会社アークスのもと、事業会社が地域に根ざしたスーパーマーケット及び関連事業を行っています。2026年5月時点のグループ店舗数は374店舗です。

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に266店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

https://www.cainz.co.jp/