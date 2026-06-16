【岡山県よろず支援拠点】５０歳からの起業を応援！日曜開催の「夢を実現する！創業塾」が6月28日に開講。

公益財団法人岡山県産業振興財団

(公財)岡山県産業振興財団が実施機関である岡山県よろず支援拠点は、おおむね50歳以上で起業・創業を目指す方を対象とした連続講座「夢を実現する！創業塾」を、2026年6月28日（日）より全6回にわたり、岡山市北区の「クリエイティブコワーキングスペースTOGITOGI」にて開催いたします。

人生100年時代、これまでのキャリアで培った経験やスキルを活かし、「自分らしい働き方」を選択するシニア層が増えています。一方で、「何から始めればいいか分からない」「資金や法律の手続きが不安」といった声も多く寄せられています。本講座では、日曜日の午前中という時間を活用し、専門用語を使わない「やさしく学べるカリキュラム」で、起業の基礎からビジネスプランの作成、さらには先輩経営者の体験談まで、創業に必要なステップを少人数・対面形式で網羅します。

１．本創業塾の特徴

1. これまでの経験を「強み」に変える、50歳以上特化型の構成

単なる知識の習得にとどまらず、受講生が歩んできた人生経験やスキルを棚卸しし、独自のビジネスモデルへと昇華させます。同じ志を持つ仲間との出会いも、一歩を踏み出す強力な後押しとなります。

2. 社会保険労務士・中小企業診断士の専門家による伴走支援

講師は、金融機関での実務経験を経て10年以上にわたり公的機関で中小企業支援に携わってきた島根みずき（岡山県よろず支援拠点コーディネーター）が務めます。法律、労務、財務の知見に加え、MOT（技術経営修士）の専門性を活かした実践的なアドバイスを提供します。

3. 「日曜開所」の利便性を活かした学びの場

岡山県よろず支援拠点では、平日の相談が難しい方のために日曜日も開所しています。本講座を日曜午前に開催することで、在職中の方でも退職前から準備を進められる「プレ起業」の機会を創出します。

２．カリキュラム

■全6回のステップアップ形式（各回9:30～11:30）

第1回6/28：創業の基礎知識を学ぶ（会社設立・開業届・社会保険の全体像）

第2回7/05：強みを活かしたビジネス戦略を構築（SWOT分析・差別化戦略）

第3回7/19：ブランディング戦略・情報発信を考える（誰に、何を、どう伝えるか）

第4回8/02：数値計画を作成する（売上目標・原価・損益分岐点の計算）

第5回9/06：ビジネスプランを作成する（実行可能な行動計画への落とし込み）

第6回9/13：ゲスト講演～先輩経営者に学ぶ～（退職後に起業し成功した実例）

３．講師

島根 みずき

岡山県よろず支援拠点コーディネーター

(社会保険労務士、中小企業診断士)

金融機関での実務経験を経て、公的機関において

10年以上にわたり中小企業支援や雇用促進に

携わる。技術経営修士(MOT)の知見も生かした支援を展開する。

４．申込方法

専用フォームから申込ください。

https://form.run/@sougyoujyuku0628(https://form.run/@sougyoujyuku0628)

お問合せ

岡山県よろず支援拠点(岡山市北区磨屋町３-１０)

電 話：０８６-２０６-２１８０

メール：info@yorozu-okayama.go.jp

受付時間：平日9:00～17:00（12:00～13:00を除く）

岡山県よろず支援拠点について

中小企業・小規模事業者のために国が設置した無料の経営相談所で、様々な分野のスペシャリストをコーディネーターとして配置し、中小企業・小規模事業者の経営上のあらゆる悩みにお応えしています。(中国経済産業局委託事業)