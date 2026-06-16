出し入れ自由な普通預金（100万円まで）が、業界最高水準※の年1.00％～円普通預金（BANK）金利の改定について～

株式会社あおぞら銀行

昨今の市場金利の動向を踏まえ、2026年7月1日より円普通預金（BANK）金利を引き上げます。

100万円までの残高には、国内銀行の中で業界最高水準※の年1.00％（税引前）の金利を適用し、

100万円を超える部分に対しても年0.65％（税引前）まで金利を引き上げます。

ステージ判定や他サービスのご利用といった複雑な条件を設けず、シンプルに口座をお持ちのすべてのお客さまに魅力的な金利を適用させていただきます。

1．改定する預金 「円普通預金（BANK）」

2．改定後金利の適用開始日 2026年7月1日（水）

3．改定内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184744/table/3_1_ee859fd487ff46ea94878cda9cd4849e.jpg?v=202606160852 ]

表示の金利は税引前の年利率です（変動金利）。利息の20.315％（国税15.315％、地方税5％）が源泉徴収されます。

※ 2026年6月16日現在、あおぞら銀行調べ。国内銀行（外国銀行・信用金庫等を除く）のうち、ホームページに金利掲載を行っている121行を調査。キャンペーン等個別のお客さまごとの条件があるものは除きます。調査結果は過去の実績であり将来を約束するものではありません。

＜適用例＞--------------------------------

残高70万円の場合 …残高全額に対して年1.00％

残高300万円の場合 …100万円以下の部分は年1.00％、100万円を超える部分は年0.65％

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預金商品の詳細については、説明書（商品概要説明書）、および預金規定をご確認ください。

4．あおぞら銀行BANKについて

あおぞら銀行BANKは、2019年7月の開業以来、複雑な条件を設けることなく、すべてのお客さまに魅力的な金利の普通預金をご提供しています。

「シンプル、スマート、預けるならあおぞら銀行BANK」をコンセプトに、これからも魅力的な預金商品やおトクな手数料無料サービス（＊）などをご提供して参りますので、どうぞご期待ください。

（＊）手数料無料サービスは、BANK口座をおもちのすべてのお客さまにご提供しています。

- ゆうちょ銀行ATM入出金手数料が、回数制限なく無料- 他行宛振込手数料が、月9回無料（BANK口座開設月の翌々月から適用）あおぞら銀行のホームページはこちら :https://www.aozorabank.co.jp/

お客さまのお問合せ先：あおぞらホームコール 0120-250-399

（平日 9:00～19:00 土・日・祝日 9:00～17:00（12/31～1/3を除く））

報道関係のお問合せ先：コーポレートコミュニケーション部 広報室 山口・久保 03-6752-1217