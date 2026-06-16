【SEYSTUDIO】韓国発のアパレル企業「ディーエフコーポレーション」が新ブランド「SEYSTUDIO(セイスタジオ)」をローンチ。

株式会社 ディーエフコーポレーションジャパン幸運の象徴「馬蹄」から着想を得た、SEYSTUDIO初コレクションのキャンペーンビジュアル

韓国企業「ディーエフコーポレーション」は、新たなバッグブランド「SEYSTUDIO(セイスタジオ)」をローンチいたしました。「SEYSTUDIO」は、絶えず変化し続ける都市の風景やライフスタイルから着想を得て誕生したブランドで、構築的なシルエットとヴィンテージ感をモダンに再解釈したデザインが特徴です。

都市の日常をシネマティックに切り取った、SEYSTUDIO初コレクション馬蹄モチーフのディテールが際立つ「Velor Bag」

ブランドの象徴となるのは、幸運のシンボルとして知られる「馬蹄(ホースシュー)」モチーフ。

多忙な毎日の中でも小さな幸運がそばにあるようにと願いを込め、ブランドアイデンティティとして採用しました。

ブランドローンチに合わせて公開された初のキャンペーンでは、

都会で暮らす架空の2人の女性 “Callista” と “Velor” の日常をシネマティックに表現。

街を歩き、地下鉄に乗り、それぞれ異なるリズムで都市を生きる姿を通して、自由で現代的な女性像を描いています。

また、“Callista”と“Velor”はキャンペーンの登場人物であると同時に、「SEYSTUDIO」のバッグの名称でもあります。ブランド初のコレクション『LUCKY CHARM』では、馬蹄モチーフをチャームやバックルなどのディテールに取り入れ、ブランドならではの世界観を表現。ソフトなフォルムや立体的なシルエットに、上質な素材を組み合わせることで、デザイン性と実用性を兼ね備えたバッグコレクションに仕上げています。

Callista Bag - BlackCallista Bag

PRICE : \22,700(税込)

COLOR : BLACK, CHARCOAL, BURGUNDY, BEIGE, PALE PINK

SIZE :縦35×横32.5×底マチ10cm

滑らかで洗練されたシルエットに、ブランドのシグネチャーである馬蹄バックルをあしらったショルダーバッグ。サイドのO字型ディテールが自然なドレープと立体感を演出し、締め具合によって異なるフォルムを楽しめます。収納力も備え、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムです。

Callista Bag

Charcoal

Callista Bag

Burgundy

Callista Bag

Beige

Callista Bag

Pale Pink

Velor Bag

PRICE : \21,500(税込)

COLOR : BLACK, CHARCOAL, BURGUNDY, BEIGE, PALE BLUE

SIZE :縦 21cm×横30cm×底マチ11cm

ブランドを象徴する馬蹄モチーフやアンティーク調のディテールを取り入れ、ヴィンテージムードをモダンに表現したバッグ。存在感のあるベルトループがアクセントとなり、クラシックで上品な印象を演出します。サイドポケット付きで、デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムです。

Velor Bag - BlackVelor Bag

Charcoal

Velor Bag

Burgundy

Velor Bag

Beige

Velor Bag

Pale Blue

ブランドのシグネチャーである馬蹄モチーフやヴィンテージ感性を軸に、多彩なコレクションやクリエイティブコンテンツを公式オンラインストア、インスタグラムにて展開予定です。

ブランド初コレクション「LUCKY CHARM」は6月10日(水)より公式オンラインストアで販売中です。

【SEYSTUDIO】

フォルニュアは「あなただけのためのもの」という意味で、日常の全てを繊細な感覚で見つめ、 毎シーズン、 フォルニュアならではのムードで感性豊かなコレクションをお届けします。

HP: https://seystudio.jp/

Instagram: ＠seystudio_official(https://www.instagram.com/seystudio_official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

この件に関するお問い合わせ

SEYSTUDIO カスタマーサービス

E-mail: support@seystudio.co.kr