YEデジタルとFCCテクノ、物流DX推進に向けた合弁会社設立に合意

株式会社YE DIGITAL

株式会社YEデジタル（本社：北九州市小倉北区、代表取締役社長：玉井裕治、以下 YEデジタル）と株式会社FCCテクノ（本社：福岡市南区、代表取締役：西村秀星、以下 FCCテクノ）は、物流分野におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を目的に、2026年6月15日開催の両社取締役会において、合弁会社の設立を決定しました。

両社は本決定に基づき、2026年7月1日の設立を予定する「株式会社LDXテクノロジーズ」（以下、新会社）を通じ、物流関連システムの構築・導入・運用・定着支援により倉庫および工場内物流の自動化・見える化・効率化を推進し、物流DX関連事業のさらなる拡大を図ってまいります。

■背景と目的

近年、製造業および物流現場においては、人手不足の深刻化や業務の高度化を背景に、工程の自動化やデータ活用のニーズが急速に高まっています。こうした中、単なるシステム導入にとどまらず、現場の実行レベルに踏み込んだ最適化支援が求められています。

YEデジタルとFCCテクノは、これまで物流システム導入プロジェクトにおいて連携してきましたが、本合弁会社設立により、さらなる一体的かつ継続的な事業推進を図ります。両社の強みを融合することで、物流現場におけるデジタル化の実装力を一層強化し、データドリブンによる物流最適化を推進してまいります。

また、YEデジタルは本合弁会社の設立を通じて、物流DXソリューションの提供体制を強化するとともに、FCCテクノとの連携を一層深化させることで、物流DX事業のさらなる成長を目指してまいります。

■新会社の事業内容

●YEデジタルの倉庫自動化システム（WES）「MMLogiStation」の構築・導入・運用・定着支援

●WMS（倉庫管理システム）を中核とした物流システムの構築・導入

●製造業の工場内搬送や倉庫業務における現場最適化支援

●BPOサービスを含めた業務改革支援（今後拡大予定）

■役割と強み

YEデジタルは、40年以上にわたり自動倉庫システムの開発やマテリアルハンドリング制御において豊富な実績を有し、物流現場に対する深い理解に基づいた実践的な技術的知見を提供しています。また、3年連続WES市場シェアNo.1※の「MMLogiStation」を展開しています。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2024年度版・2025年度版』

FCCテクノは、システムインテグレーションにおける高い実行力に加え、アナログ業務のデジタル化（BPO）支援やデータ可視化領域でも多数の実績を有しています。物流分野におけるシステム導入でも豊富な実績を持っており、新会社において構築から導入、運用、定着までの各工程において中心的な役割を担います。

新会社は、物流現場における豊富な実務知見とデジタル技術を融合し、顧客企業の持続的な業務改革を支えるパートナーとして、物流DXの推進に貢献してまいります。

■新会社の概要（予定）

会社名：株式会社LDXテクノロジーズ

所在地：北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

役 員：代表取締役 井上郁 （株式会社YEデジタル）

取締役 浅成直也（株式会社YEデジタル）

取締役 緒方伸一（株式会社FCCテクノ）

設立日：2026年7月1日（予定）

■両社の概要

LDXテクノロジーズ

＜YEデジタル＞

会社名：株式会社YE DIGITAL

ＵＲＬ：https://www.ye-digital.com/(https://www.ye-digital.com/jp/)

所在地：北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

代表者：代表取締役社長 玉井裕治

設立日：1978年2月1日

＜FCCテクノ＞

会社名：株式会社FCCテクノ

ＵＲＬ：https://www.fcctech.jp/

所在地：福岡市南区大橋4丁目25-30 ベルエール大橋2F

代表者：代表取締役 西村秀星

設立日：1962年7月18日

※ 記載されている会社名、商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

（会社概要）

<商号> 株式会社YE DIGITAL (YE DIGITAL Corporation)

<設立> 1978年2月1日

<代表者> 代表取締役社長 玉井裕治

<本社所在地>福岡県北九州市小倉北区米町二丁目1番21号

<事業内容>

・ビジネスソリューション

‐ ERPグローバル展開支援（SAP他）

‐ データ連携基盤

‐ 顧客業務システムの構築・運用

・ IoTソリューション

‐物流DX

‐ソーシャルIoT

‐AI・ビッグデータ分析

・ サービスビジネス

‐ SAP運用支援（グローバルサービスセンター）

‐ 物流システムの運用支援（物流DXサービスセンター）

‐ データ統合管理プラットフォーム

‐ BPO/ITOサービス

<沿革>

・1978 安川情報システム（株）創立

・2003 東証2部上場

・2019 社名を（株）YE DIGITALに変更

・2020 本社を北九州市小倉北区に移転

・2024 首都圏のオフィスを統合し渋谷オフィス開設

<企業ホームページ>

https://www.ye-digital.com/

<関連リンク>

https://www.ye-digital.com/jp/product/mmlogi/