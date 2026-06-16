大阪府内企業の顧客開拓を展示会で支援！大阪府補助金を活用した展示会出展の検討をサポート

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社は、大阪府内の中小企業を対象に、展示商談会への出展費用を支援する大阪府の補助金制度に関する案内を開始しました。大阪府では、府内中小企業が物価高騰などの経営環境下においても新規顧客の開拓を進め、賃上げ原資の確保につなげることを目的に、「令和8年度 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金」の実施を予定しています。対象経費は、展示商談会の出展小間料金で、補助額は下限10万円から上限200万円、補助率は2/3とされています。

本補助金は、大阪府内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者を対象としており、BtoBを対象とした国内対面形式の展示商談会への出展が支援対象となる予定です。対象展示商談会は、開催初日が令和8年4月1日から令和9年2月8日までの期間に含まれるものなど、複数の要件が定められています。

RX Japan合同会社は、製造、IT、医療、エネルギー、食品、コスメ、マーケティングなど幅広い分野でBtoB展示会を主催しており、販路拡大、新規リード獲得、商談創出を目指す企業に対して、展示会出展を通じたビジネス機会の創出を支援しています。

< 背景 >

中小企業にとって、新規顧客の開拓や販路拡大は継続的な成長に向けた重要な課題です。一方で、展示会出展には小間料金をはじめとした一定の投資が必要となるため、出展を検討しながらも費用面で踏み切れない企業も少なくありません。

大阪府の補助金制度は、BtoB展示会への出展を支援することで、府内中小企業の新たな商談機会の創出を後押しするものです。募集期間は令和8年7月上旬からを予定しており、締切前であっても予算上限に達した場合は受付終了となる可能性があります。

RX Japanは、本制度の情報提供を通じて、大阪府内の企業がより前向きに展示会出展を検討し、新規顧客との接点創出や販路開拓につなげられるよう支援してまいります。

【 補助金の概要】

名称：令和8年度 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金

対象者：大阪府内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者

補助額：下限10万円～上限200万円 補助率：2/3

対象経費：展示商談会の出展小間料金 募集期間：令和8年7月上旬～予定

対象展示商談会：国内で対面開催されるBtoB対象の展示商談会など

※詳細は大阪府の募集要項をご確認ください。

→ https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/r8syuttenshien.html

< 出展説明会を開催 >

展示会出展に関心はあるものの、「自社に合う展示会がわからない」「費用対効果を知りたい」「補助金を活用できるのか確認したい」といった企業向けに、RX Japanでは出展説明会を開催します。説明会では、展示会出展のメリットや活用方法、出展までの具体的なステップを紹介します。大阪府内で販路拡大を目指す中小企業の皆さまは、ぜひご参加ください。

【 出展説明会の概要 】

開催日時：2026年6月25日(木) 11時 / 15時(2部制、所要時間60分)

開催場所：大阪商工会議所 貸会議室 1号会議室(B1F)

定 員：各回 200名（席数が埋まり次第締め切りとなります）

参 加 費：無料

プログラム： RX Japan主催展の紹介 および 補助金対象展について/初めての出展でも安心！成果が

上がる、たった3つのコツ/大阪府 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金の概要

◎参加お申し込みはこちら→ https://lp.rxjapan.jp/ja-jp/exhibit/subsidy/osaka.html

RX Japan合同会社について

＜ 企業概要 ＞

・年間38分野109本の展示会を開催する、日本最大の展示会主催会社

・世界25カ国にネットワークを持つRX Globalの一員

名 称：RX Japan合同会社

代表者：代表執行役員社長 田中 岳志

設 立：1986年8月

所在地：〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲

八重洲セントラルタワー11階

公式HP：https://www.rxjapan.jp/

※本補助金は大阪府が実施する支援事業です。

※RX Japan合同会社は展示会主催会社として、補助金制度の概要および対象となり得る展示会情報をご案内しています。

※補助金の申請・審査・交付決定は大阪府所定の手続きに基づきます。申請すれば必ず交付されるものではありません。

※補助対象経費、対象事業者、対象展示会、申請期間等の詳細は、大阪府の募集要項をご確認ください。

※内容は予定を含み、今後変更となる場合があります。

【 お問い合わせ先 】

RX Japan合同会社

電話: 03-6739-4101 詳細WEB：https://lp.rxjapan.jp/ja-jp/exhibit/subsidy/osaka.html