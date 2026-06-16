日新化工株式会社、コーポレートサイトをリニューアル ― 製菓・製パンのプロフェッショナルへ向けた製品情報とサステナビリティ等の活動の発信を強化

日新化工株式会社

チョコレートを中心とした製菓素材メーカーの日新化工株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：直井広明）は、コーポレートサイト（https://nisshinkako.co.jp/）をリニューアルしました。製品検索性の向上や情報の充実に加え、外部パートナーとの共創やカカオ産地支援といったサステナビリティなど、社内の活動を発信するコンテンツを強化しています。

リニューアルした日新化工のコーポレートサイト製品ページ例

1.リニューアルの背景

日新化工は1948年の設立以来、日本初の「洋生用チョコレート」「プラチョコ」を開発し、製菓・製パンのプロフェッショナル向けに原料・OEM製品を提供してきました。今回のリニューアルでは、お客様が求める製品情報へよりスムーズにアクセスできる構成にするとともに、当社が大切にする企業姿勢や取り組みを広く発信することを目的としています。

2.おもなリニューアルポイント

・製品の検索性向上、具体的な課題解決やニーズ対応例

「業務用チョコレート」「小売用チョコレート」「業務用フィリング」などカテゴリ別に製品情報を整理し、目的の製品をスムーズに探せる構成にしました。またチョコレート原料の開発においては、お客様の課題解決やニーズ対応の実例を詳しくご紹介しています。

・製品情報の充実

各製品の特長や活用方法などの情報を拡充し、製菓・製パンのプロフェッショナルの皆様の製品選定に役立つ内容としました。

・活動レポートや独自コンテンツの発信

サステナビリティ活動などの取り組みレポートをはじめ、日本で初めて開発した「プラチョコ」の誕生秘話など、当社ならではのコンテンツを継続的に発信していきます。

製菓・製パンのチョコレートに関する課題解決や対応ニーズの実例サステナビリティなどの活動レポート





■会社概要

日新化工株式会社

1948年に設立された日新化工は、1956年に洋菓子やパンのコーティングなどに使われる「洋生用チョコレート*」を日本で初めて開発し、以来、製菓のプロフェッショナルに愛される各種食品原料をつくり続けてきました。「チョコレートを通じてたくさんの笑顔を。Chocolate makes you smile.」を提供価値に定め、豊かな食文化を支え続けるために様々な取り組みを進めています。

*テンパリング（温度調整）なしで、溶かすだけで使える製菓用チョコレート。洋菓子やパンのコーティング用チョコレートとして利便性の高い商品。

設立： 1948年12月25日

代表者：代表取締役社長 直井広明

所在地：〒104-0041 東京都中央区新富二丁目13番3号

事業内容：業務用チョコレート・フィリングなどの開発・製造・販売

企業URLはこちら

オンラインショップはこちら(https://nisshinkako.com/)

公式SNSアカウント Instagram(https://www.instagram.com/nk_chocolaterie_make/)、Facebook(https://www.facebook.com/people/nk-chocolaterie-make/100064164786076/)、X(https://x.com/nk_make)

＜品質・環境・サステナビリティへの取り組み（取得認証等）＞

■ サステナビリティ・環境

レインフォレスト・アライアンス認証

RSPOサプライチェーン認証

エコアクション21

有機JAS認証

■ 食品安全・品質管理

FSSC 22000認証

■ 多様な食習慣への対応

コーシャ認証

日新化工は、持続可能なカカオ産業（サステイナブル・カカオ）の実現を目標に設立された、「開発途上国におけるサステイナブル・カカオ・プラットフォーム」に参加しています。