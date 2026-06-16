買いクル加古川店、6月17日よりエアコン買取キャンペーンを開始。買い替え時の処分負担やリユース需要に対応

株式会社RC

不用品の出張買取専門サービス「買いクル加古川店」は、2026年6月17日（水）より、「エアコン買取キャンペーン」を開始いたします。



初夏から夏にかけては、エアコンの買い替えや住まいの見直しを進めるご家庭が増える時期です。一方で、「まだ使えるエアコンを処分するのはもったいない」「処分費用がかかる前に一度見てほしい」といったお声をいただくこともあります。



本キャンペーンでは、こうしたお悩みに対応し、使わなくなったエアコンをリユースという形で次につなげる機会を提供してまいります。



■ 夏前に増えるエアコン整理のお悩み

初夏から夏にかけては、エアコンの試運転や買い替えを検討するご家庭が増える時期です。



その一方で、



・「取り外しをどうすればいいのか分からない」



・「処分するにも費用がかかる」



・「まだ使えそうなので捨てるのはもったいない」



といったお悩みを抱える方も少なくありません。



特にエアコンは、家電リサイクル法の対象品目であるため、手放す際にはリサイクル料金や収集・運搬に関する費用が発生する場合があります。



こうした背景から、買いクル加古川店では、使わなくなったエアコンの整理方法の一つとして、本キャンペーンを実施することといたしました。



回収したエアコンは、状態に応じて再利用や部品活用を行い、次に必要とする方へつなげています。

■ 「エアコン買取キャンペーン」概要

実施期間：2026年6月17日（水）～



対象エリア：兵庫県加古川市・三木市・高砂市



外観に大きな破損がなく、再利用が可能と判断されたエアコンを対象に、査定・買取を行います。



「古いエアコンだけど見てもらえるだろうか」、「取り外したまま保管しているエアコンがある」といった場合も、まずはご相談ください。



※なお、お品物の状態や設置環境によっては買取対象外となる場合があります。また、高所作業など特別な作業が必要な場合は、別途費用が発生することがあります。



詳細は、お電話またはLINEでの事前確認時にご案内いたします。

■併せて活用できる「1,000円BOX」

出張査定をご依頼いただいた際、メインの査定品以外にも細かな物品を整理したい方に向けたオプションです。 査定員が持参する専用ボックスに収まる衣類・食器・雑貨類などの品物を対象に、1ボックスあたり一律1,000円でお引き取りいたします。

「査定をお願いしたついでに、細かなものもまとめて整理したい」といった場合にご活用いただけます。

※一部対象外となる品目がございます。詳細は査定員へご確認ください。

■ 買いクル加古川店の取り組み

買いクル加古川店では、家電の買い替えや住まいの整理に伴うお悩みに寄り添いながら、地域の皆様が利用しやすい出張査定サービスを目指しています。



今後も、エアコンをはじめとした様々なお品物のご相談に対応し、「処分する前に一度確認してみる」という選択肢を地域の皆様にお届けしてまいります。

■ 店舗情報・お問い合わせ

店舗名：買いクル加古川店

対象エリア：兵庫県加古川市・三木市・高砂市

公式サイト：https://kaikuru.com/area/kakogawa

電話（フリーダイヤル）：0120-643-243

LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@680gfxmb

■買いクル本部

運営会社：株式会社RC

代表者：大堀 直樹

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

HP：https://kaikuru.com

■お役立ちリンク

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